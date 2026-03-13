Χέγκσεθ από Πεντάγωνο: «Ο νέος ηγέτης του Ιράν είναι τραυματισμένος και παραμορφωμένος»

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, ενημέρωσε το Πεντάγωνο για τις εξελίξεις στον πόλεμο με το Ιράν, δηλώνοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις, σε συνεργασία με το Ισραήλ, έχουν πλήξει χιλιάδες στόχους και έχουν καταστρέψει σημαντικές στρατιωτικές δυνατότητες της Τεχεράνης.

Καταστροφή στρατιωτικών υποδομών

Στην ενημέρωση, ο Χέγκσεθ τόνισε ότι η αεράμυνα και η αεροπορία του Ιράν έχουν καταστραφεί σε μεγάλο βαθμό. Μαζί με το Ισραήλ, όπως είπε, έχουν πλήξει περίπου 15.000 στόχους.

Πρόσθεσε ότι η παραγωγική ικανότητα βαλλιστικών πυραύλων της χώρας εξαλείφθηκε και ότι κάθε εταιρεία και εργοστάσιο που κατασκευάζει εξαρτήματα για αυτούς τους πυραύλους έχει υποστεί πλήρη καταστροφή.

Πιθανόν παραμορφωμένος ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ

Ο Χέγκσεθ δήλωσε ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν έχει τραυματιστεί και πιθανόν παραμορφωθεί, περιγράφοντας το καθεστώς ως απελπισμένο και κρυμμένο σε υπόγεια, ενώ κατηγόρησε τη νέα ηγεσία της Τεχεράνης ότι είναι φοβισμένη και αδύναμη.

Στενό του Ορμούζ και διεθνής ναυτιλία

Αναφορικά με τα Στενά του Ορμούζ, ο Χέγκσεθ επιτέθηκε στο CNN, χαρακτηρίζοντας «γελοίες» τις αναφορές ότι η κυβέρνηση Τραμπ υποτίμησε τον αντίκτυπο του πολέμου στην περιοχή.

Όπως τόνισε, για δεκαετίες το Ιράν προσπαθεί να ελέγχει τη ναυτιλία στο Στενό, και οι ΗΠΑ έχουν λάβει υπόψη κάθε πιθανό σενάριο. «Πιστεύει το CNN ότι δεν το λάβαμε υπόψη μας; Είναι μια θεμελιωδώς άσοβαρη αναφορά», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας ότι όσο πιο γρήγορα αναλάβει ο Ντέιβιντ Έλισον αυτό το δίκτυο, τόσο καλύτερα.

Προοπτική τερματισμού

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας επεσήμανε ότι η τελική απόφαση για το τέλος του πολέμου ανήκει στον πρόεδρο Τραμπ και επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ παραμένουν πλήρως προετοιμασμένες για κάθε ενδεχόμενο.