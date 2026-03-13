Ο Τραμπ προαναγγέλλει νέο χτύπημα στο Ιράν: «Δείτε τι θα συμβεί σήμερα στους παρανοϊκούς αλήτες»

Νέο ισχυρό χτύπημα προανήγγειλε σήμερα, Παρασκευή 13/1, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, στο Ιράν με σχετική ανάρτησή του στο Truth Social. «Παρακολουθήστε τι θα συμβεί σε αυτούς τους παρανοϊκούς αλήτες σήμερα», αναφέρει.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε βέβαιος ότι η Ουάσιγκτον «καταστρέφει ολοκληρωτικά» τις στρατιωτικές δυνάμεις της Τεχεράνης, υποστηρίζοντας ότι το Ναυτικό και η Πολεμική Αεροπορία της χώρας «έχουν πάψει να υφίστανται» μετά τις επιχειρήσεις των ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος υποστήριξε ακόμη ότι το ιρανικό καθεστώς «σκοτώνει αθώους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο εδώ και 47 χρόνια», ενώ δήλωσε ότι, ως 47ος πρόεδρος των ΗΠΑ, θεωρεί «τιμή» να τους εξοντώνει.

Παράλληλα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξαπέλυσε πυρά προς την εφημερίδα New York Times αποκαλώντας την «αποτυχημένη», υποστηρίζοντας ότι όποιος τη διαβάζει θα νομίζει «λανθασμένα ότι δεν κερδίζουμε».

Ολόκληρη η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ

«Καταστρέφουμε ολοκληρωτικά το τρομοκρατικό καθεστώς του Ιράν, στρατιωτικά, οικονομικά και με κάθε άλλο τρόπο. Κι όμως, αν διαβάσει κανείς την αποτυχημένη εφημερίδα The New York Times, θα νομίσει λανθασμένα ότι δεν κερδίζουμε.

Το Ναυτικό του Ιράν έχει εξαφανιστεί, η Πολεμική τους Αεροπορία δεν υφίσταται πλέον, οι πύραυλοι, τα drones και όλα τα υπόλοιπα εξολοθρεύονται, και οι ηγέτες τους έχουν σβηστεί από προσώπου γης. Διαθέτουμε απαράμιλλη ισχύ πυρός, απεριόριστα πυρομαχικά και άπλετο χρόνο - παρακολουθήστε τι θα συμβεί σε αυτούς τους παρανοϊκούς αλήτες σήμερα.

Σκοτώνουν αθώους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο εδώ και 47 χρόνια, και τώρα εγώ, ως ο 47ος Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, τους σκοτώνω. Τι μεγάλη τιμή που είναι αυτό!

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.

Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ»