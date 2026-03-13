Τεχεράνη: Εκρήξεις στην καρδιά της πόλης ενώ οι δρόμοι γεμίζουν διαδηλωτές

Ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν την Τεχεράνη την Παρασκευή (13/3), την ώρα που διαδηλωτές συμμετείχαν σε πορεία για την ημέρα αλ-Κουντς, σε μία έκφραση αλληλεγγύης προς τον παλαιστινιακό λαό και στην εναντίωση προς το κράτος του Ισραήλ.

Μία από τις εκρήξεις σημειώθηκε στην πλατεία Φερντοούσι, ακριβώς κάτω από την οδό Ενγκελάμπ, κοντά στο Πανεπιστήμιο της Τεχεράνης, όπως μετέδωσε το CNN.

The USA and Israel bombed next the Irani Quds Day rally in Tehran.



Can you understand the fearlessness of this Nation?pic.twitter.com/GyZTsugJE6 — Sumon Kais (@sumonkais) March 13, 2026

Προειδοποίηση από τον ισραηλινό στρατό

Νωρίς το πρωί, ο ισραηλινός στρατός κάλεσε τον πληθυσμό να εκκενώσει δύο περιοχές στο κέντρο της Τεχεράνης, ενόψει πλήγματος σε «στρατιωτικές υποδομές του ιρανικού καθεστώτος» μέσα στις «επόμενες ώρες».

Σε μήνυμά του στα περσικά, που δημοσιεύτηκε στο X και συνοδεύεται από χάρτες με κόκκινο τις ζώνες που απειλούνται, ο στρατός ζήτησε την άμεση εκκένωση συγκροτημάτων πολυκατοικιών στις συνοικίες Βίλα και Μονιρίγιεχ. Παρόμοιο μήνυμα εκδόθηκε για κατοίκους μιας βιομηχανικής περιοχής στην πόλη Καζβίν, περίπου 120 χλμ. βορειοδυτικά της Τεχεράνης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ