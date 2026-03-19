Ιράν: Εκτελέστηκε δια απαγχονισμού 19χρονος πρωταθλητής πάλης - Σφοδρές αντιδράσεις για τη δίκη

Στην εκτέλεση τριών ανδρών προχώρησε το Ιράν την Πέμπτη (19/3), οι οποίοι κατηγορήθηκαν για τη δολοφονία αστυνομικών κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων του Ιανουαρίου, εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων λόγω του πολέμου με το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του CBS news, πρόκειται για τις πρώτες εκτελέσεις που συνδέονται με τις πανεθνικές κινητοποιήσεις, οι οποίες είχαν αντιμετωπιστεί με σκληρή καταστολή από τις αρχές.

Μεταξύ των εκτελεσθέντων ήταν, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Saleh Mohammadi, νεαρός αθλητής της εθνικής ομάδας πάλης, γεγονός που έχει προκαλέσει διεθνείς αντιδράσεις. Οι άλλοι δύο ήταν οι Mehdi Ghasemi και Saeed Davoudi.

Καταδικασμένοι για το αδίκημα της «διεξαγωγής πολέμου κατά του Θεού»

Οι τρεις άνδρες απαγχονίστηκαν στην πόλη Κομ, αφού καταδικάστηκαν για το αδίκημα της «διεξαγωγής πολέμου κατά του Θεού» (μοχαρεμπέχ), σύμφωνα με τη σαρία. Κατά τις ιρανικές αρχές, κρίθηκαν ένοχοι για συμμετοχή στη δολοφονία δύο αστυνομικών και για ενέργειες υπέρ του Ισραήλ και των ΗΠΑ.

Ωστόσο, οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως η Διεθνής Αμνηστία, καταγγέλλουν ότι οι εκτελέσεις πραγματοποιήθηκαν μετά από άδικες διαδικασίες, με ομολογίες που –όπως υποστηρίζεται– αποσπάστηκαν υπό βασανιστήρια και χωρίς επαρκή νομική υπεράσπιση.

Ιδιαίτερη ανησυχία είχε εκφραστεί για τον 19χρονο Μοχαμαντί, με τις οργανώσεις να κάνουν λόγο για «ταχεία δίκη χωρίς ουσιαστικές εγγυήσεις», ενώ λόγος γίνεται ακόμη και για «εξωδικαστική εκτέλεση».

Ακτιβιστές προειδοποιούν ότι οι απαγχονισμοί ενδέχεται να σηματοδοτούν νέα κλιμάκωση στη χρήση της θανατικής ποινής στη χώρα, σε μια περίοδο έντονης εσωτερικής και διεθνούς πίεσης.