Φρικαλεότητες στο Ιράν: Καταγγελίες για εκτελέσεις διαδηλωτών και βιασμούς γυναικών στα νοσοκομεία

Το ιρανικό καθεστώς εκτελεί τραυματίες διαδηλωτές σε νοσοκομειακά κρεβάτια - καθώς η βίαιη εκδίκηση συνεχίζεται, αναφέρουν πηγές που μιλούν στη New York Post.

Φρικτές είναι οι εικόνες που κυκλοφορούν στο εσωτερικό της χώρας από τις δυνάμεις ασφαλείας που εισβάλλουν σε νοσοκομεία για να αναζητήσουν τους τραυματίες των διαδηλώσεων του περασμένου μήνα, κατά τις οποίες χιλιάδες άλλοι σκοτώθηκαν.



«Ήταν σε νοσοκομεία, με ορούς ή αναπνευστικούς σωλήνες», είπε μια πηγή για τους ανθρώπους που σκοτώθηκαν. «Και τότε, όταν κοιτάς από κοντά, συνειδητοποιείς ότι τους πυροβόλησαν στο κεφάλι. Εκτελέστηκαν μέσα στο νοσοκομείο», πρόσθεσε.



Μια άλλη πηγή ανέφερε ότι οι εκτελέσεις πραγματοποιούνται «κάθε μέρα», ενώ μια άλλη ισχυρίστηκε ότι η σεξουαλική βία κατά των διαδηλωτών είναι τόσο διαδεδομένη που «ορισμένες από τις κρατούμενες κοπέλες έχουν ζητήσει από τις οικογένειές τους να τους στείλουν αντισυλληπτικά χάπια».

Περισσότεροι από 207 είναι οι άνθρωποι που έχουν εκτελεστεί τις τελευταίες τρεις εβδομάδες, σύμφωνα με την εκστρατεία «Όχι στις εκτελέσεις τις Τρίτες» του Ιράν, μια συμμαχία πολιτικών κρατουμένων που βρίσκονται σε 56 φυλακές σε όλη τη χώρα.



Ο Αλί Χεϊντάρι, ένας 20χρονος διαδηλωτής που συνελήφθη κατά τη διάρκεια της βίαιης καταστολής της 8ης Ιανουαρίου, ήταν ο τελευταίος διαδηλωτής που εκτελέστηκε από το κράτος, σύμφωνα με τη μη κερδοσκοπική οργάνωση National Union for Democracy in Iran με έδρα την Ουάσιγκτον.

Εκτός από όσους σκοτώθηκαν από το καθεστώς, η ομάδα προειδοποίησε ότι εκατοντάδες κρατούμενοι διατρέχουν άμεσο κίνδυνο θανάτου, με πολλούς από αυτούς να κρατούνται χωρίς δίκαιη δίκη ή επίσημη ειδοποίηση προς τις οικογένειές τους.

Οι ηγέτες της εκστρατείας ισχυρίστηκαν επίσης ότι δικηγόροι και γιατροί που βοηθούσαν τους διαδηλωτές αντιμετωπίζουν αντίποινα από το καθεστώς. «Το καθεστώς των εκτελεστών προχώρησε στη σύλληψη αριθμού δικηγόρων, γιατρών και ιατρικού προσωπικού, γεγονός που δείχνει τον αυξανόμενο φόβο του για τη θαρραλέα εξέγερση του λαού τον περασμένο Ιανουάριο», ανέφερε η ομάδα σε δήλωσή της.

Παρά την ισχυρισμό του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι το Ιράν είχε αποφασίσει να σταματήσει τις εκτελέσεις διαδηλωτών τον περασμένο μήνα, εμφανίζονται αναφορές ότι οι δολοφονίες συνεχίζονται.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ προειδοποίησε ότι οι δολοφονίες, σε συνδυασμό με την αποτυχία του Ιράν να δώσει τη συγκατάθεσή του σε μια νέα πυρηνική συμφωνία, θα μπορούσαν να προκαλέσουν άμεσες στρατιωτικές ενέργειες από τις ΗΠΑ, με την Τεχεράνη να προειδοποιεί ότι μια τέτοια κίνηση θα οδηγούσε σε ολοκληρωτικό πόλεμο.