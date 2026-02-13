Επίδειξη δύναμης των ΗΠΑ στο Ιράν: Ο Τραμπ στέλνει το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή

Οι ΗΠΑ στέλνουν και δεύτερο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή εν μέσω εντάσεων με το Ιράν, ανέφεραν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αργά το βράδυ της Πέμπτης.

Συγκεκριμένα, το αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford, που θεωρείται το μεγαλύτερο που υπάρχει στον κόσμο, μαζί με συνοδευτικά πλοία έπλευσε από την Καραϊβική όπου είχε σταθμεύσει με προορισμό τη Μέση Ανατολή σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το Reuters που επικαλείται τους New York Times.

Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές της εβδομάδας, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε δηλώσει ότι εξετάζει το ενδεχόμενο αποστολής ενός δεύτερου αεροπλανοφόρου στη Μέση Ανατολή εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν. Σημειώνεται ότι ήδη από τον Ιανουάριο, στον Αραβικό Κόλπο έχει σταθμεύσει το USS Abraham Lincoln συνοδευόμενο από αρκετά αντιτορπιλικά με κατευθυνόμενους πυραύλους.

Σημειώνεται πως, αραβικές χώρες του Κόλπου έχουν προειδοποιήσει ότι οποιαδήποτε επίθεση θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέα περιφερειακή σύγκρουση.

Ταυτόχρονα, ο Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να συνάψουν συμφωνία με το Ιράν και άφησε να εννοηθεί ότι αυτή θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσα στον επόμενο μήνα. «Πρέπει να κάνουμε μια συμφωνία, διαφορετικά θα είναι πολύ τραυματικό, πολύ τραυματικό», δήλωσε μιλώντας στους δημοσιογράφους.

Τα αιτήματα Νετανιάχου στον Τραμπ για το Ιράν

Επιπρόσθετα, κατά τη διάρκεια της επίσημης επίσκεψής τους στην Ουάσιγκτον, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε την Πέμπτη ότι ελπίζει ότι ο Τραμπ δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη ώστε να αποφευχθεί μια οποιαδήποτε στρατιωτική δράση.

Στις συνομιλίες που είχαν οι δυο άνδρες, ο Νετανιάχου κάλεσε την κυβέρνηση Τραμπ να πιέσει το Ιράν να περιορίσει το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων του και να τερματίσει την υποστήριξή σε τρομοκρατικές ομάδες όπως η Χαμάς και η Χεζμπολάχ, στο πλαίσιο οποιασδήποτε συμφωνίας.