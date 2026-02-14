«Τύμπανα πολέμου» στο Ιράν: Οι ΗΠΑ ετοιμάζουν επιχειρήσεις μεγάλης διάρκειας λέει το Reuters

Ο αμερικανικός στρατός προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο συνεχών, εβδομαδιαίων επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν, εάν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διατάξει επίθεση, δήλωσαν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Reuters, σε αυτό που θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μια πολύ πιο σοβαρή σύγκρουση από ό,τι είχε παρατηρηθεί προηγουμένως μεταξύ των δύο χωρών.

Η αποκάλυψη των αξιωματούχων, οι οποίοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της ευαίσθητης φύσης του σχεδιασμού, αυξάνει τα διακυβεύματα για τη διπλωματία που βρίσκεται σε εξέλιξη μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν.

Αμερικανοί και Ιρανοί διπλωμάτες είχαν συνομιλίες στο Ομάν την περασμένη εβδομάδα, σε μια προσπάθεια να αναζωογονήσουν τη διπλωματία σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, μετά τη συγκέντρωση στρατιωτικών δυνάμεων στην περιοχή από τον Τραμπ, γεγονός που προκάλεσε φόβους για νέα στρατιωτική δράση.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν την Παρασκευή ότι το Πεντάγωνο στέλνει ένα επιπλέον αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή, προσθέτοντας χιλιάδες επιπλέον στρατιώτες, μαζί με μαχητικά αεροσκάφη, αντιτορπιλικά με κατευθυνόμενους πυραύλους και άλλα πυρομαχικά ικανά να εξαπολύσουν επιθέσεις και να αμυνθούν εναντίον τους.

Ο Τραμπ, μιλώντας σε αμερικανικά στρατεύματα την Παρασκευή σε βάση στη Βόρεια Καρολίνα, δήλωσε ότι «ήταν δύσκολο να επιτευχθεί συμφωνία» με το Ιράν. «Μερικές φορές πρέπει να φοβάσαι. Αυτό είναι το μόνο πράγμα που πραγματικά θα τακτοποιήσει την κατάσταση», είπε.

Κληθείσα να σχολιάσει τις προετοιμασίες για μια ενδεχομένως παρατεταμένη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άννα Κέλι, δήλωσε: «Ο πρόεδρος Τραμπ έχει όλες τις επιλογές στο τραπέζι όσον αφορά το Ιράν».

«Ακούει μια ποικιλία απόψεων για οποιοδήποτε δεδομένο ζήτημα, αλλά λαμβάνει την τελική απόφαση με βάση το τι είναι καλύτερο για τη χώρα μας και την εθνική μας ασφάλεια», πρόσθεσε.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έστειλαν δύο αεροπλανοφόρα στην περιοχή πέρυσι, όταν πραγματοποίησαν επιθέσεις εναντίον ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων. Ωστόσο, η επιχείρηση «midnight hammer» του Ιουνίου ήταν ουσιαστικά μια μεμονωμένη αμερικανική επίθεση, με βομβαρδιστικά stealth να απογειώνονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες για να πλήξουν ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις. Το Ιράν πραγματοποίησε μια πολύ περιορισμένη επίθεση αντιποίνων σε αμερικανική βάση στο Κατάρ.

Αυξάνονται οι κίνδυνοι

Ο σχεδιασμός που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη φορά είναι πιο περίπλοκος, ανέφεραν οι αξιωματούχοι. Σε μια παρατεταμένη εκστρατεία, ο αμερικανικός στρατός θα μπορούσε να πλήξει ιρανικές κρατικές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις ασφαλείας, όχι μόνο πυρηνικές υποδομές, δήλωσε ένας από αυτούς, αρνούμενος να παράσχει συγκεκριμένες λεπτομέρειες.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι κίνδυνοι για τις αμερικανικές δυνάμεις θα ήταν πολύ μεγαλύτεροι σε μια τέτοια επιχείρηση εναντίον του Ιράν, το οποίο διαθέτει ένα ισχυρό οπλοστάσιο πυραύλων. Τα πιθανά αντίποινα της Τεχεράνης αυξάνουν επίσης τον κίνδυνο μιας ευρύτερης περιφερειακής σύγκρουσης.

Ο ίδιος αξιωματούχος ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν πλήρως πως το Ιράν θα προβεί σε αντίποινα, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αλληλοδιαδοχικά χτυπήματα και αντίποινα για ένα χρονικό διάστημα.

Ο Λευκός Οίκος και το Πεντάγωνο δεν απάντησαν σε ερωτήσεις σχετικά με τους κινδύνους αντιποίνων ή το ενδεχόμενο περιφερειακής σύγκρουσης.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα απειλήσει να βομβαρδίσει το Ιράν για τα πυρηνικά και βαλλιστικά του προγράμματα, καθώς και για την καταστολή της εσωτερικής διαφωνίας. Την Πέμπτη προειδοποίησε ότι η εναλλακτική λύση σε μια διπλωματική λύση θα ήταν «πολύ, πολύ τραυματική».

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν έχουν προειδοποιήσει ότι, σε περίπτωση επιθέσεων σε ιρανικό έδαφος, θα μπορούσαν να προβούν σε αντίποινα εναντίον οποιασδήποτε αμερικανικής στρατιωτικής βάσης.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν βάσεις σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων της Ιορδανίας, του Κουβέιτ, της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ, του Μπαχρέιν, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και της Τουρκίας.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συναντήθηκε με τον Τραμπ στην Ουάσινγκτον την Τετάρτη, δηλώνοντας ότι, εάν επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν, «θα πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία που είναι ζωτικής σημασίας για το Ισραήλ».

Το Ιράν έχει δηλώσει ότι είναι έτοιμο να συζητήσει περιορισμούς στο πυρηνικό του πρόγραμμα με αντάλλαγμα την άρση των κυρώσεων, αλλά έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να συνδεθεί το ζήτημα με το πυραυλικό του πρόγραμμα.