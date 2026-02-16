Τι περιμένει η αμερικανική πλευρά από τις συνομιλίες με το Ιράν στη Γενεύη

Αύριο (17/2) στη Γενεύη αναμένονται νέες διαπραγματεύσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, με επίκεντρο τη διαχείριση των εντάσεων γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Η αμερικανική πλευρά προσεγγίζει τις συνομιλίες με συγκρατημένη αισιοδοξία, αναμένοντας ότι θα προσφέρουν σαφήνεια σχετικά με τις προθέσεις του Ιράν και θα θέσουν τις βάσεις για μελλοντικές συμφωνίες που θα μειώσουν τον κίνδυνο κλιμάκωσης.

Σύμφωνα με αξιωματούχους της Ουάσιγκτον, η κύρια προτεραιότητα είναι η αποσαφήνιση των πυρηνικών δραστηριοτήτων του Ιράν και η εφαρμογή μηχανισμών επαλήθευσης που θα διασφαλίζουν διαφάνεια και συμμόρφωση. Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν να συζητηθούν πιθανοί τρόποι άρσης ορισμένων κυρώσεων, εφόσον υπάρξει πρόοδος και δέσμευση από την Τεχεράνη. Οι Αμερικανοί διπλωμάτες τονίζουν ότι δεν προσδοκούν πλήρη συμφωνία εν μία νυκτί. Η στρατηγική της Ουάσιγκτον επικεντρώνεται στη δημιουργία πλαισίου εμπιστοσύνης, την αποφυγή στρατιωτικών εντάσεων και τη διατήρηση ανοικτού διαύλου επικοινωνίας με το Ιράν.

Οι προκλήσεις και τα πιθανά σενάρια την επόμενη ημέρα

Η διπλωματική σχέση ΗΠΑ–Ιράν έχει μακρά και πολύπλοκη ιστορία, με σημεία κορύφωσης και έντονες κρίσεις. Από την απόσυρση των ΗΠΑ από τη συμφωνία JCPOA το 2018 έως την πρόσφατη κλιμάκωση στις περιοχές του Κόλπου, οι δύο πλευρές έχουν βρεθεί σε επανειλημμένες αντιπαραθέσεις. Οι σημερινές συνομιλίες έρχονται σε ένα πλαίσιο όπου η Τεχεράνη έχει ενισχύσει τις πυρηνικές της δυνατότητες, ενώ η Ουάσιγκτον αναζητά τρόπους να περιορίσει τον κίνδυνο χωρίς να καταφύγει σε στρατιωτική παρέμβαση.

Σύμφωνα με αναλυτές διεθνούς πολιτικής, οι συνομιλίες της Γενεύης αποτελούν δοκιμασία για την πολιτική βούληση και των δύο πλευρών. Ειδικοί επισημαίνουν ότι η επιτυχία δεν θα μετρηθεί απαραίτητα σε μια ολοκληρωμένη συμφωνία, αλλά στην ικανότητα των εμπλεκομένων να διαχειριστούν τις διαφορές τους και να θέσουν σε εφαρμογή μηχανισμούς παρακολούθησης και εμπιστοσύνης. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι συνομιλίες μπορούν να οδηγήσουν σε διάφορα αποτελέσματα. Υπάρχει η πιθανότητα να συμφωνηθούν προσωρινά μέτρα επαλήθευσης και μικρής κλίμακας άρσης κυρώσεων, δημιουργώντας ένα σταδιακό πλαίσιο εμπιστοσύνης.

Από την άλλη, είναι πιθανό οι συνομιλίες να περιοριστούν στην αποσαφήνιση των θέσεων χωρίς άμεσα αποτελέσματα, καθώς η Τεχεράνη επαναβεβαιώνει τις κόκκινες γραμμές της, παρατείνοντας τη διαδικασία. Σε ακραίες περιπτώσεις, αν υπάρξει αδιέξοδο ή νέες παραβιάσεις, οι εντάσεις στην περιοχή, ειδικά στις θαλάσσιες οδούς του Κόλπου, θα μπορούσαν να κλιμακωθούν, προκαλώντας μεγαλύτερη διεθνή ανησυχία.