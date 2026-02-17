Ασφυκτική η στρατιωτική πίεση των ΗΠΑ στο Ιράν από θάλασσα και αέρα - «Δύσκολη η επίτευξη συμφωνίας»

Την «ζεστή ανάσα» των ΗΠΑ από αέρα και θάλασσα νιώθει πλέον το Ιράν, καθώς εξαιρετικά ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκονται πλέον στη Μέση Ανατολή, με τις συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης να ξεκινούν σήμερα Τρίτη 17 Φεβρουαρίου στη Γενεύη της Ελβετίας.

Οι αμερικανικές στρατιωτικές μονάδες μεταφέρονται σε θέση μάχης, τόσο για να εκφοβίσουν το Ιράν όσο και για να έχουν άμεση επιλογή χτυπημάτων στο εσωτερικό της χώρας σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις στη Γενεύη «ναυαγήσουν», όπως τονίζουν στο CNN πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Μέσα της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ που εδρεύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, συμπεριλαμβανομένων των ανεφοδιαστικών δεξαμενόπλοιων και των μαχητικών αεροσκαφών, μεταφέρονται πιο κοντά στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις κινήσεις.

«Πυρετός» στη Μέση Ανατολή

Οι ΗΠΑ συνεχίζουν επίσης να μεταφέρουν συστήματα αεράμυνας στην περιοχή, όπως τονίζει Αμερικανός αξιωματούχος. Αρκετές αμερικανικές στρατιωτικές μονάδες που αναπτύχθηκαν στην περιοχή και αναμενόταν να απομακρυνθούν τις επόμενες εβδομάδες έχουν λάβει παράταση στις εντολές τους, δήλωσε πηγή που γνωρίζει το θέμα.

Δεκάδες αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη μεταφοράς έχουν μεταφέρει εξοπλισμό από τις ΗΠΑ στην Ιορδανία, το Μπαχρέιν και τη Σαουδική Αραβία τις τελευταίες εβδομάδες, σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πτήσεων.

Εικόνα αρχείου από το αεροπλανοφόρο «Αβραάμ Λίνκολν» (φωτο: ΑΠΕ-ΜΠΕ/EPA/US NAVY/MC JEFF SHERMAN)

Το βράδυ της Παρασκευής (13/2), πολλά μαχητικά αεροσκάφη έλαβαν επίσης διπλωματική άδεια να εισέλθουν στον εναέριο χώρο της Ιορδανίας, σύμφωνα με επικοινωνίες εναέριας κυκλοφορίας που τέθηκαν υπόψη του CNN. Δορυφορικές εικόνες δείχνουν ότι 12 αμερικανικά επιθετικά αεροσκάφη F-15 έχουν τοποθετηθεί στην αεροπορική βάση Muwaffaq Salti της Ιορδανίας από τις 25 Ιανουαρίου.

Σε γενικές γραμμές, τα δεδομένα πτήσεων ανοιχτού κώδικα αποκαλύπτουν ότι έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 250 αμερικανικές πτήσεις φορτίου στην περιοχή.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί με στρατιωτική δράση κατά του Ιράν εδώ και πολλές εβδομάδες, ξεκινώντας τον περασμένο μήνα, όταν προειδοποίησε τους Ιρανούς ηγέτες ότι ήταν έτοιμος να διατάξει επίθεση εάν η κυβέρνηση δεν σταματούσε να σκοτώνει διαδηλωτές. Και την περασμένη Παρασκευή τόνισε ότι πιστεύει πως η αλλαγή καθεστώτος «θα ήταν το καλύτερο πράγμα που θα μπορούσε να συμβεί» στο Ιράν.

Φωτο αρχείου: ΑΠΕ-ΜΠΕ/EPA/US NAVY/MC2 JACOB MATTINGLY HANDOUT

Η συσσώρευση στρατιωτικών μέσων και η έμφαση από τον Τραμπ και ανώτερα στελέχη της αμερικανικής κυβέρνησης ότι η αλλαγή καθεστώτος είναι προτιμότερη, έχει θέσει την περιοχή σε κίνδυνο και καθιστά ακόμα πιο κρίσιμα τα διακυβεύματα για τις συνομιλίες της Τρίτης, στις οποίες ο πρόεδρος δήλωσε ότι θα εμπλακεί «έμμεσα».

Από την πλευρά των ΗΠΑ, στις συνομιλίες στη Γενεύη θα ηγηθούν ο απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και ο γαμπρός του, Τζάρεντ Κούσνερ. Η πλευρά του Ιράν θα εκπροσωπηθεί από τον υπουργό Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί.

«Δύσκολη η επίτευξη συμφωνίας»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σαββατοκύριακο ότι οι ΗΠΑ «δεν θέλουν κανέναν εμπλουτισμό (ουρανίου)», υποδηλώνοντας ότι ο ίδιος δεν θα συμβιβαστεί με μια συμφωνία που επιτρέπει ακόμη και τον εμπλουτισμό ουρανίου χαμηλού επιπέδου από την Τεχεράνη.

Δεδομένης της πάγιας θέσης του Ιράν ότι ο εμπλουτισμός είναι «δικαίωμά του», πηγές ανέφεραν ότι το ενδεχόμενο συμφωνίας είναι αρκετά χαμηλό.

Ωστόσο, πηγές τόνισαν ακόμα ότι οι σκληροπυρηνικές αυτές θέσεις, με τις οποίες η κάθε πλευρά πηγαίνει στη διαπραγμάτευση, μπορούν πάντα να αλλάξουν.

Με το «χαρτί της οικονομίας» η Τεχεράνη

Υπάρχουν επίσης άλλοι τρόποι με τους οποίους η ιρανική κυβέρνηση θα μπορούσε να προσπαθήσει να αποτρέψει μια επίθεση των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων οικονομικών κινήτρων.

Κατά τη διάρκεια πολλαπλών γύρων συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν πέρσι, υπήρξαν συζητήσεις σχετικά με πιθανές επιχειρηματικές συμφωνίες που θα μπορούσαν να συναφθούν σε συνδυασμό με μια πυρηνική συμφωνία, συμπεριλαμβανομένης της χορήγησης στις ΗΠΑ προνομιακής πρόσβασης στην ανάπτυξη των πόρων πετρελαίου, φυσικού αερίου και σπάνιων γαιών του Ιράν, όπως ανέφερε μια πηγή. Το θέμα αυτό αναμένεται να τεθεί ξανά, πρόσθεσε το ίδιο άτομο.

Ο επικεφαλής του πυρηνικού φορέα των Ηνωμένων Εθνών, Ραφαέλ Γκρόσι, συναντήθηκε με τον Ιρανό ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί στη Γενεύη χθες Δευτέρα (16/2) για αυτό που και οι δύο περιέγραψαν ως «εις βάθος τεχνικές συζητήσεις», καθώς οι προετοιμασίες εντείνονται για τις κρίσιμες διαπραγματεύσεις την Τρίτη.

Μια αντιαμερικανική τοιχογραφία σε κτίριο στην Τεχεράνη / Reuters

«Προτιμάμε τη διπλωματία, αλλά...»

Σε δημόσιες δηλώσεις του, ο Ρούμπιο έχει υποστηρίξει ότι ο Τραμπ προτιμά μια διπλωματική λύση. Αλλά έχει επίσης επανειλημμένα τονίσει ότι μια τέτοια συμφωνία θα είναι δύσκολη.

«Το Ιράν τελικά κυβερνάται και οι αποφάσεις του λαμβάνονται από σιίτες κληρικούς - ριζοσπαστικούς σιίτες κληρικούς, εντάξει;

Αυτοί οι άνθρωποι λαμβάνουν πολιτικές αποφάσεις με βάση την καθαρή θεολογία. Επομένως, είναι δύσκολο να γίνει μια συμφωνία με το Ιράν», δήλωσε ο Ρούμπιο σε συνέντευξη Τύπου στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας τη Δευτέρα.

Ερωτηθείς την Κυριακή αν η κυβέρνηση θα ενημερώσει το Κογκρέσο εάν αποφασίσει να επιτεθεί στο Ιράν ή αν επιχειρήσει να απομακρύνει τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο Ρούμπιο απέφυγε να δεσμευτεί.

«Θα ακολουθήσουμε ό,τι ορίζει ο νόμος και εξαρτάται από τις περιστάσεις. Αλλά αυτή τη στιγμή, μιλάμε για διαπραγματεύσεις», είπε σε συνέντευξη Τύπου στη Σλοβακία. «Εάν αυτό αλλάξει, θα είναι προφανές σε όλους. Και προφανώς, ό,τι απαιτεί ο νόμος, θα το κάνουμε», πρόσθεσε.

Εν τω μεταξύ, το Ιράν πραγματοποίησε περαιτέρω στρατιωτικές ασκήσεις λιγότερο από 24 ώρες πριν από τις συνομιλίες της Γενεύης. Drones των Φρουρών της Επανάστασης, όπως ανέφερε η δημόσια τηλεόραση της χώρας, είναι τοποθετημένα στο νοτιότερο σημείο του Ιράν, έτοιμα να αντιμετωπίσουν οποιονδήποτε επιτιθέμενο.

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν, Υποστράτηγος Αμπντολραχίμ Μουσαβί, προειδοποίησε την Κυριακή ότι «ο Τραμπ θα πρέπει να γνωρίζει ότι θα εισέλθει σε μια σύγκρουση που θα δώσει σκληρά μαθήματα, το αποτέλεσμα της οποίας θα διασφαλίσει ότι δεν θα κραυγάζει πλέον απειλές σε όλο τον κόσμο», σύμφωνα με το κρατικό Press TV.