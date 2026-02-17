Ιράν: Υπήρξε πρόοδος στις συζητήσεις αλλά οι ΗΠΑ πρέπει να σταματήσουν να μας απειλούν

Σε κρίσιμο σταυροδρόμι βρίσκονται οι συνομιλίες ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν στη Γενεύη με τον Αμπάς Αραγτσί να τονίζει την Τρίτη 16 Φεβρουαρίου ότι «η πρόοδος δεν σημαίνει ότι μια συμφωνία θα επιτευχθεί σύντομα αλλά η πορεία έχει ξεκινήσει».

Μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι οι δυο χώρες συμφώνησαν σε «ένα σύνολο κατευθυντήριων αρχών» που θα μπορούσαν να ανοίξουν το δρόμο για μια πιθανή συμφωνία ενώ χαρακτήρισε τον νέο γύρο συνομιλιών «πιο εποικοδομητικό» από αυτόν που πραγματοποιήθηκε στις 6 Φεβρουαρίου στο Ομάν.

«Συμφωνήθηκε ότι και τα δύο μέρη θα συνεχίσουν τις εργασίες τους επί των σχεδίων κειμένων», μετά την οποία θα οριστεί «ημερομηνία για μια τρίτη σύνοδο», πρόσθεσε. Ωστόσο, διαμήνυσε ότι «οι ΗΠΑ πρέπει να σταματήσουν αμέσως να μας απειλούν με χρήση βίας».

Στις συνομιλίες της Γενεύης οι οποίες διεξήχθησαν με την μεσολάβηση του Ομάν, συμμετείχαν, μαζί με το Αραγτσί, ο απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, δήλωσε στο Reuters πηγή που είχε ενημερωθεί επί του θέματος.

Το Ιράν κλείνει τα στενά του Ορμούζ

Πάντως, νωρίτερα, τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η Τεχεράνη θα κλείσει για μερικές ώρες τμήμα του Στενού του Ορμούζ, μιας ζωτικής σημασίας παγκόσμιας οδού εφοδιασμού με πετρέλαιο, καθώς ενώ ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις, οι επίλεκτες δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης πραγματοποιούν στρατιωτικά γυμνάσια στην περιοχή.

Υπενθυμίζεται ότι, η Τεχεράνη είχε απειλήσει κατά το παρελθόν να κλείσει το στενό του Ορμούζ για τα εμπορικά πλοία εάν δεχθεί επίθεση, μια κίνηση που θα περιόριζε το ένα πέμπτο των παγκόσμιων ροών πετρελαίου και θα εκτίνασσε την τιμή του αργού πετρελαίου.

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε ότι «η αλλαγή καθεστώτος» στην Τεχεράνη ίσως είναι το καλύτερο που μπορεί να συμβεί.

Πάντως, η παρουσία των αμερικανικών αεροπλανοφόρων στον Κόλπο έχει προκαλέσει ένταση αλλά και προβληματισμό για τις επόμενες κινήσεις της Ουάσιγκρον με τον ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη του Ιράν Αγιατολάχ Χαμενεί να δηλώνει ότι οι οποίες προσπάθειες των ΗΠΑ να ανατρέψουν την κυβέρνηση θα αποτύχουν.