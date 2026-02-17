Ο Χαμενεΐ «σηκώνει το γάντι» και απειλεί τις ΗΠΑ: «Το αεροπλανοφόρο μπορεί και να βυθιστεί»

Ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ προειδοποίησε ότι τα πολεμικά πλοία των ΗΠΑ που έχουν αποσταλεί στον Περσικό Κόλπο «θα μπορούσαν να βυθιστούν στον βυθό της θάλασσας», σύμφωνα με το Aljazeera.



«Ο ισχυρότερος στρατός στον κόσμο μπορεί να δεχτεί ένα χτύπημα από το οποίο δεν θα μπορέσει να ανακάμψει», δήλωσε χαρακτηριστικά σε εκδήλωση στην Τεχεράνη, αναφερόμενος στη δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι η Ουάσιγκτον διαθέτει τον «ισχυρότερο στρατό» στον κόσμο.



«Συνεχίζουν να λένε ότι στείλαμε ένα πολεμικό πλοίο προς το Ιράν. Πολύ καλά, ένα πολεμικό πλοίο είναι πράγματι ένα επικίνδυνο μηχάνημα, αλλά πιο επικίνδυνο από ένα πολεμικό πλοίο είναι το όπλο που μπορεί να το βυθίσει στον βυθό της θάλασσας», σημείωσε.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ είχε δηλώσει την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, ότι το USS Gerald R. Ford, που περιγράφεται ως το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο, θα κατευθυνθεί σύντομα προς την περιοχή, εάν οι συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, αποτύχουν. «Σε περίπτωση που δεν καταλήξουμε σε συμφωνία, θα το χρειαστούμε», είπε. «Θα αναχωρήσει πολύ σύντομα».

Το USS Abraham Lincoln και ένας στόλος αντιτορπιλικών βρίσκονται ήδη στον Περσικό Κόλπο, εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων μεταξύ των δύο χωρών.



Σχετικά με τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις, ο Χαμενεΐ είπε ότι όταν διεξάγονται διαπραγματεύσεις, το να αποφασίζεις εκ των προτέρων το αποτέλεσμα είναι «λάθος και ανόητο».



Ο δεύτερος γύρος έμμεσων διαπραγματεύσεων μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον, με τη μεσολάβηση του Ομάν, ξεκινά σήμερα, 17 Φεβρουαρίου, στη Γενεύη.



Η ιρανική αντιπροσωπεία, με επικεφαλής τον υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί και η αμερικανική αντιπροσωπεία, με επικεφαλής τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ, πραγματοποίησαν ξεχωριστές συνομιλίες με τον υπουργό Εξωτερικών του Ομάν Μπαντρ Αλμπουσαΐντ στην πρεσβεία του Ομάν στη Γενεύη, πριν ανταλλάξουν σημειώματα.

Σε δηλώσεις του την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, ο ανώτατος στρατιωτικός διοικητής του Ιράν, υποστράτηγος Αμπντολαχίμ Μουσαβί, προειδοποίησε ότι οποιοσδήποτε πόλεμος εναντίον της χώρας θα αποτελέσει «μάθημα» για τον Τραμπ.