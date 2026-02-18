Axios: Ο Τραμπ πιο κοντά από ποτέ σε πόλεμο διαρκείας με το Ιράν - «Το αφεντικό άρχισε να βαριέται»

Η κυβέρνηση Τραμπ βρίσκεται πιο κοντά σε έναν πόλεμο στη Μέση Ανατολή από ό,τι συνειδητοποιούν οι περισσότεροι Αμερικανοί. Και μάλιστα, αυτός ο πόλεμος θα μπορούσε να ξεκινήσει πολύ σύντομα, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει το Axios.

Μια στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στο Ιράν θα ήταν πιθανότατα μια εκστρατεία που θα έμοιαζε περισσότερο με έναν ολοκληρωτικό πόλεμο παρά με μια στοχευμένη επιχείρηση όπως εκείνη στη Βενεζουέλα, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές.

Σημειώνεται ότι πιθανότατα θα είναι μια κοινή εκστρατεία των ΗΠΑ και του Ισραήλ, με πολύ ευρύτερο πεδίο εφαρμογής από τον 12ήμερο πόλεμο υπό την ηγεσία του Ισραήλ τον περασμένο Ιούνιο, στον οποίο τελικά συμμετείχαν οι ΗΠΑ για να καταστρέψουν τις υπόγειες πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν.

Ένας τέτοιος πόλεμος θα είχε δραματικές επιπτώσεις σε ολόκληρη την περιοχή και σημαντικές συνέπειες για τα τρία χρόνια που απομένουν για να ολοκληρωθεί η θητεία του Ντόναλντ Τραμπ.

Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έφτασε κοντά στο να επιτεθεί στο Ιράν στις αρχές Ιανουαρίου λόγω της δολοφονίας χιλιάδων διαδηλωτών από το καθεστώς. Όμως, όταν η ευκαιρία χάθηκε, η κυβέρνηση υιοθέτησε μια διττή προσέγγιση: πυρηνικές συνομιλίες σε συνδυασμό με μαζική στρατιωτική ενίσχυση.

Με την καθυστέρηση και την άσκηση τόσο μεγάλης πίεσης, ο Τραμπ έχει αυξήσει τις προσδοκίες για το πώς θα είναι μια επιχείρηση αν δεν επιτευχθεί συμφωνία. Και αυτή τη στιγμή, μια συμφωνία δεν φαίνεται πιθανή.

Οι σύμβουλοι του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, συναντήθηκαν με τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, για τρεις ώρες στη Γενεύη την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου.

Αν και και οι δύο πλευρές δήλωσαν ότι οι συνομιλίες «σημείωσαν πρόοδο», οι διαφορές είναι μεγάλες και οι Αμερικανοί αξιωματούχοι δεν είναι αισιόδοξοι για την επίλυσή τους.

Ο αντιπρόεδρος Βανς δήλωσε στο Fox News ότι οι συνομιλίες «πήγαν καλά» από μία πλευρά, αλλά παράλληλα κατέστησε σαφές ότι «ο Τραμπ έχει θέσει ορισμένα όρια που οι Ιρανοί δεν είναι ακόμη διατεθειμένοι να επεξεργαστούν». Συμπλήρωσε, δε, ότι ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ επιθυμεί μια συμφωνία, θα μπορούσε να αποφασίσει ότι η διπλωματία έχει «φτάσει στο φυσικό της τέλος».

Στο πεδίο, η αρμάδα που έχει στείλει ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αυξηθεί και περιλαμβάνει πλέον δύο αεροπλανοφόρα, δώδεκα πολεμικά πλοία, εκατοντάδες μαχητικά αεροσκάφη και πολλαπλά συστήματα αεροπορικής άμυνας. Μέρος αυτής της δύναμης βρίσκεται ακόμη καθ' οδόν.

Όπως γίνεται αντιληπτό, επομένως, είναι αρκετά δύσκολο για αυτόν να υποχωρήσει χωρίς σημαντικές παραχωρήσεις από το Ιράν σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα.

Εξάλλου, κάτι τέτοιο δεν είναι στη νοοτροπία του Τραμπ και οι σύμβουλοί του δεν θεωρούν την ανάπτυξη όλου αυτού του στρατιωτικού εξοπλισμού ως μπλόφα.

Με τον Τραμπ, όλα είναι πιθανά. Όμως, όλα τα σημάδια δείχνουν ότι θα πατήσει τη σκανδάλη αν οι διαπραγματεύσεις αποτύχουν. «Το αφεντικό έχει αρχίσει να βαριέται. Ορισμένοι από το περιβάλλον του τον προειδοποιούν να μην προχωρήσει σε πόλεμο με το Ιράν, αλλά πιστεύω ότι υπάρχει 90% πιθανότητα να δούμε δράση τις επόμενες εβδομάδες», δήλωσε ένας σύμβουλος του Αμερικανού προέδρου.

