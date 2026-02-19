Το τελεσίγραφο Τραμπ προς το Ιράν - Τι θα κριθεί μέσα σε 10 ημέρες

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ έθεσε ένα σαφές χρονικό όριο δέκα ημερών για να διαπιστωθεί αν μπορεί να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος στις συνομιλίες με το Ιράν, στέλνοντας μήνυμα ότι η Ουάσιγκτον δεν προτίθεται να παρατείνει επ’ αόριστον τη διπλωματική αναμονή

Tο δεκαήμερο αυτό λειτουργεί ως τελεσίγραφο πίεσης προς την Τεχεράνη, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καταστήσει σαφές πως, ελλείψει απτών δεσμεύσεων και συγκεκριμένου πλαισίου συμφωνίας, θα εξεταστούν εναλλακτικές επιλογές, αυξάνοντας τον κίνδυνο περαιτέρω έντασης στην ήδη εύθραυστη γεωπολιτική ισορροπία της Μέσης Ανατολής.

Η κυβέρνηση Τραμπ δεσμεύεται για 10 δις στην ανοικοδόμηση της Γάζας

Στην ίδια συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε και σε άλλα ανοιχτά μέτωπα της Μέσης Ανατολής, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη σταθεροποίησης στη Λωρίδα της Γάζας, όπου, όπως είπε, προτεραιότητα είναι η ανθρωπιστική βοήθεια και η ανοικοδόμηση με τη συμμετοχή διεθνών εταίρων, ενώ παράλληλα επανέλαβε τη στήριξη των ΗΠΑ στο δικαίωμα ασφάλειας του Ισραήλ

Aκόμη, έκανε λόγο για την ανάγκη περιορισμού της περιφερειακής αποσταθεροποίησης από ένοπλες ομάδες, τόνισε ότι «η ειρήνη απαιτεί ισχύ αλλά και συμφωνίες που τηρούνται», και υπογράμμισε πως το Συμβούλιο φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως μόνιμο φόρουμ συντονισμού πολιτικών, οικονομικών και ανθρωπιστικών πρωτοβουλιών για την ευρύτερη περιοχή.