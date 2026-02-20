Ιράν προειδοποιεί ΟΗΕ: Οι δηλώσεις Τραμπ υποδηλώνουν «πραγματικό κίνδυνο στρατιωτικής επίθεσης»

Πριν λίγο, το Ιράν απέστειλε επιστολή προς τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, στην οποία εκφράζει έντονη ανησυχία ότι πρόσφατα σχόλια του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ συνιστούν «πραγματικό κίνδυνο στρατιωτικής επίθεσης».

Στην επιστολή, ο μόνιμος αντιπρόσωπος του Ιράν στον ΟΗΕ υποστηρίζει ότι η ρητορική Τραμπ υπερβαίνει το επίπεδο της πολιτικής πίεσης και ενδέχεται να εκληφθεί ως προάγγελος στρατιωτικής δράσης, γεγονός που –όπως αναφέρει– απειλεί άμεσα τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια. Η Τεχεράνη καλεί τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ να λάβει σοβαρά υπόψη τις δηλώσεις αυτές και να υπενθυμίσει σε όλα τα κράτη-μέλη την υποχρέωσή τους να απέχουν από απειλές ή χρήση βίας, σύμφωνα με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

Παράλληλα, η ιρανική πλευρά τονίζει ότι τέτοιου είδους δημόσιες τοποθετήσεις μπορούν να οδηγήσουν σε επικίνδυνη κλιμάκωση σε μια ήδη τεταμένη περιοχή.

Το Reuters σημειώνει ότι η επιστολή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αυξημένων εντάσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, με φόντο δηλώσεις και κινήσεις που η ιρανική κυβέρνηση εκλαμβάνει ως απειλητικές για την κυριαρχία και την εδαφική της ακεραιότητα. Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει επίσημη απάντηση από την πλευρά του ΟΗΕ ή σχόλιο από εκπροσώπους του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με το περιεχόμενο της επιστολής.