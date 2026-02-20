«Περιορισμένη» στρατιωτική επίθεση κατά του Ιράν εξετάζει ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή (20/2) ότι εξετάζει το ενδεχόμενο μιας περιορισμένης στρατιωτικής επίθεσης κατά του Ιράν, χωρίς ο πρόεδρος των ΗΠΑ να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.



Ερωτηθείς αν εξετάζει το ενδεχόμενο περιορισμένης επίθεσης για να πιέσει το Ιράν να συμφωνήσει για το πυρηνικό του πρόγραμμα, ο Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο: «Υποθέτω ότι μπορώ να πω ότι το εξετάζω» αυτό.

Αμερικανοί αξιωματούχοι, σύμφωνα με το Reuters, έλεγαν πως ο στρατιωτικός σχεδιασμός των ΗΠΑ για το Ιράν έχει φτάσει σε τόσο προχωρημένο στάδιο, με επιλογές που περιλαμβάνουν τη στόχευση ατόμων στο πλαίσιο μιας επίθεσης, ακόμη και την επιδίωξη αλλαγής καθεστώτος στην Τεχεράνη, εάν δοθεί η τελική εντολή από τον πρόεδρο.



Οι συγκεκριμένες στρατιωτικές επιλογές που έχουν δοθεί στον πρόεδρο, είναι τα τελευταία σημάδια ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προετοιμάζονται για μια σοβαρή σύγκρουση με το Ιράν σε περίπτωση που οι διπλωματικές προσπάθειες αποτύχουν.

Στη Μεσόγειο το αεροπλανοφόρο των Ford

Οι κινήσεις πρόσθετων αμερικανικών πολεμικών πλοίων και αεροπλάνων, με το αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford κοντά στις εκβολές της Μεσογείου, δεν επιβεβαιώνουν ένα πλήγμα των ΗΠΑ στο Ιράν - αλλά ενισχύουν την ικανότητα του Τραμπ να πραγματοποιήσει ένα χτύπημα, εάν το επιλέξει.



Μέχρι στιγμής έχει αποφύγει να επιτεθεί στο Ιράν, αφού έθεσε κόκκινες γραμμές για τις δολοφονίες ειρηνικών διαδηλωτών και τις μαζικές εκτελέσεις, ενώ παράλληλα επανέλαβε τις πυρηνικές συνομιλίες που διακόπηκαν από τον πόλεμο του Ιουνίου.



Το Ιράν συμφώνησε να συντάξει γραπτή πρόταση για να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες των ΗΠΑ που τέθηκαν κατά τη διάρκεια των έμμεσων πυρηνικών συνομιλιών αυτής της εβδομάδας στη Γενεύη, σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο που δεν είχε εξουσιοδότηση να σχολιάσει δημόσια και μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας.

