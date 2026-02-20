Οι ΗΠΑ ζητούν το «ναι» για το «Ντιέγκο Γκαρσία»: Συνάντηση Ρούμπιο με τον Βρετανό ομόλογό του

Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μαρκο Ρούμπιο πρόκειται να συναντηθεί σήμερα στην Ουάσιγκτον με τον Βρετανό ομόλογό του, σε μια περίοδο έντασης μεταξύ των δύο συμμάχων σχετικά με το μέλλον των νησιών Chagos και ειδικότερα για τη δυνητική χρήση της στρατιωτικής βάσης «Ντιέγκο Γκαρσία» σε πιθανή νέα επίθεση των ΗΠΑ κατά του Ιράν.

Marco Rubio and his U.K. counterpart will discuss an apparent disagreement over the use of U.K. bases Trump says "may be necessary for" an attack on Iran. https://t.co/D47hBYnFzd — CBS News (@CBSNews) February 20, 2026

Ο Ντόναλντ Τραμπ επικρίνει τον Βρετανό Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ μέσω κοινωνικών δικτύων, σχολιάζοντας τη συμφωνία του περασμένου έτους με την οποία το Ηνωμένο Βασίλειο παρέδωσε τα νησιά Chagos στη Μοριτιάς, διατηρώντας όμως τον έλεγχο της Ντιέγκο Γκαρσία μέσω μίσθωσης 100 ετών. Ο Τραμπ χαρακτήρισε τη συμφωνία «μεγάλο λάθος» και προειδοποίησε τον Στάρμερ να μην «δώσει τη Ντιέγκο Γκαρσία», υπογραμμίζοντας ότι σε περίπτωση που το Ιράν δεν αποδεχτεί νέα συμφωνία για το πυρηνικό του πρόγραμμα, «μπορεί να είναι απαραίτητο για τις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν τη Ντιέγκο Γκαρσία και τον αεροδιάδρομο στο Fairford [Αγγλία] για να αποτραπεί πιθανή επίθεση από ένα εξαιρετικά ασταθές και επικίνδυνο καθεστώς», όπως αναφέρει το CBS.

Την Τρίτη, το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ εξέδωσε δήλωση που υποστήριζε τη συμφωνία του Λονδίνου με τη Μοριτιάς για την κυριαρχία της μικρής χώρας πάνω στο Βρετανικό έδάφος Ινδικού Ωκεανού. Ωστόσο, την επόμενη μέρα, ο Τραμπ χαρακτήρισε τη συμφωνία «ενέργεια μεγάλης ανόητης» συνδέοντάς την με την απειλή του να πλήξει το Ιράν αν η Ισλαμική Δημοκρατία δεν δεχτεί νέο σχέδιο για τον περιορισμό του πυρηνικού της προγράμματος.