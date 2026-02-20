Ιράν: «Έτοιμο σε 2-3 ημέρες» το σχέδιο πυρηνικής συμφωνίας προς τις ΗΠΑ

Το Ιράν δηλώνει έτοιμο να καταθέσει σύντομα πρόταση συμφωνίας προς τις Ηνωμένες Πολιτείες για το πυρηνικό του πρόγραμμα, με τον υπουργό Εξωτερικών της χώρας να ανακοινώνει ότι το σχετικό σχέδιο θα είναι έτοιμο μέσα στις επόμενες δύο ή τρεις ημέρες.

Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας, Αμπάς Αραγτσί, μιλώντας στο MSNBC, ανέφερε ότι το επόμενο βήμα είναι η παρουσίαση μιας πρότασης για πιθανή συμφωνία στους Αμερικανούς συνομιλητές του, τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του προέδρου των ΗΠΑ, Τζάρεντ Κούσνερ.

«Νομίζω ότι θα είναι έτοιμο εντός δύο ή τριών ημερών», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η τοποθέτηση του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών έγινε μία ημέρα μετά το τελεσίγραφο του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ο ίδιος είχε ηγηθεί της ιρανικής αντιπροσωπείας στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ που πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη στη Γενεύη, υπό τη μεσολάβηση του Ομάν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ