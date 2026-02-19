Νετανιάχου: Το Ιράν θα αντιμετωπίσει απάντηση που δεν μπορεί να φανταστεί αν επιτεθεί στο Ισραήλ

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, προειδοποίησε το Ιράν την Πέμπτη 19/2 ότι οποιαδήποτε επίθεση κατά του Ισραήλ θα λάβει μια «απάντηση που δεν μπορούν να φανταστούν». Η δήλωση έρχεται στον απόηχο της νέας προειδοποίησης του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προς την Τεχεράνη.

Ο Νετανιάχου, μιλώντας σε στρατιωτική τελετή, τόνισε επίσης την ανάγκη για αφοπλισμό της Χαμάς πριν από οποιαδήποτε ανασυγκρότηση της Λωρίδας της Γάζας, στο πλαίσιο της εναρκτήριας συνεδρίασης του «Συμβουλίου Ειρήνης» στην Ουάσινγκτον. «Έχουμε συμφωνήσει με τις ΗΠΑ ότι δεν θα υπάρξει ανασυγκρότηση της Γάζας πριν την αποστρατιωτικοποίησή της», πρόσθεσε.

ΟΙσραηλινός πρωθυπουργός αποκάλυψε ακόμη ότι στη συνάντησή του με τον Τραμπ την περασμένη εβδομάδα παρουσίασε τη θέση του Ισραήλ σχετικά με τις κατευθυντήριες αρχές πιθανών συνομιλιών με το Ιράν. Σχετικά με τη Χαμάς, τόνισε ότι η παλαιστινιακή οργάνωση θα αφοπλιστεί, λέγοντας: «Πολύ σύντομα, η Χαμάς θα αντιμετωπίσει ένα δίλημμα — να εγκαταλείψει τα όπλα της με τον εύκολο τρόπο ή με τον δύσκολο τρόπο».

Κατέληξε, επαναλαμβάνοντας ότι «δεν θα υπάρξει αποκατάσταση της Λωρίδας πριν από την αποστρατιωτικοποίησή της».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ