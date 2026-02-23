Νετανιάχου για την κατάσταση στο Ιράν: Προετοιμαζόμαστε για κάθε σενάριο

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε τη Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου στο κοιοβούλιο (Κνεσέτ) ότι η χώρα του βιώνει «περίπλοκες και δύσκολες ημέρες» εν μέσω της κλιμάκωσης των εντάσεων μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, μετά τις απειλές του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για ένα πλήγμα «περιορισμένης έκτασης» σε βάρος του Ιράν.

«Διανύουμε πολύ περίπλοκες και δύσκολες ημέρες (…) Κανείς δεν ξέρει τι μας επιφυλάσσει το αύριο, παραμένουμε σε επαγρύπνηση, προετοιμαζόμαστε για κάθε σενάριο», είπε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Ο Νετανιάχου επανέλαβε τις απειλές του προς το Ιράν λέγοντας ότι «αν οι αγιατολάδες διαπράξουν ίσως το σοβαρότερο λάθος στην ιστορία τους και επιτεθούν στο Ισραήλ, θα απαντήσουμε με δύναμη που δεν μπορούν ούτε να φανταστούν».

«Καμπανάκι» του Ιράν για κλιμάκωση της έντασης

Το Ιράν από την πλευρά του προειδοποίησε ότι υπάρχει κίνδυνος «κλιμάκωσης» πέραν των συνόρων του, στην περίπτωση που δεχτεί επίθεση, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε σε μια τέτοια πιθανότητα, εάν αποτύχουν οι συνομιλίες με την Τεχεράνη.

«Καλούμε όλες τις χώρες που είναι προσηλωμένες στην ειρήνη και τη δικαιοσύνη να λάβουν σημαντικά μέτρα για να εμποδίσουν κάθε νέα κλιμάκωση», είπε ο υφυπουργός Εξωτερικών Καζέμ Γαριμπαμπαντί, από το βήμα της Διάσκεψης για τον Αφοπλισμό στη Γενεύη.

«Οι συνέπειες μιας νέας επίθεσης (σ.σ. εναντίον του Ιράν) δεν θα περιορίζονταν μόνο σε μία χώρα και η ευθύνη θα έπεφτε σε εκείνους που υποκινούν ή υποστηρίζουν τέτοιες ενέργειες», πρόσθεσε.

Σε τεντωμένο σκοινί οι διαπραγματεύσεις

Προς το παρόν, ο διάλογος συνεχίζεται: νέες συνομιλίες είναι προγραμματισμένες για την Πέμπτη στη Γενεύη, όπως επιβεβαίωσε η μεσολαβήτρια χώρα, το Ομάν, όχι όμως και οι ΗΠΑ. Σύμφωνα πάντως με το πρακτορείο Bloomberg, οι Αμερικανοί απεσταλμένοι, ο Τζάρεντ Κούσνερ και ο Στιβ Γουίτκοφ ετοιμάζονται να μεταβούν στην Ελβετία.

Σήμερα, ο Γαριμπαμπαντί επέμεινε ότι το Ιράν έχει «αδιαπραγμάτευτο» δικαίωμα να αποκτήσει πυρηνική ενέργεια για ειρηνικούς σκοπούς και «το δικαίωμα αυτό δεν μπορεί να ακυρωθεί, ή να του το αρνηθούν αυθαιρέτως».