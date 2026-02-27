Επείγον μήνυμα στους υπαλλήλους της αμερικανικής πρεσβείας στο Ισραήλ: «Φύγετε σήμερα»

Με την απειλή μιας αμερικανικής επίθεσης εναντίον του Ιράν να φαντάζει όλο και περισσότερο ορατή, η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ιερουσαλήμ ενημέρωσε τους υπαλλήλους της ότι μπορούν να εγκαταλείψουν το Ισραήλ και τους προειδοποίησε ότι, αν το επιθυμούν, είναι ζωτικής σημασίας να το κάνουν αμέσως, σύμφωνα με ένα ηλεκτρονικό μήνυμα που έστειλε ο πρέσβης Μάικ Χάκαμπι στην αμερικανική αποστολή την Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου.



Η κίνηση αυτή ακολούθησε συναντήσεις και τηλεφωνήματα που διήρκεσαν όλη τη νύχτα, όπως ανέφερε ο Χάκαμπι στους υπαλλήλους της πρεσβείας στο email και ήταν αποτέλεσμα συνομιλιών με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, κατά τις οποίες οι αξιωματούχοι συμφώνησαν ότι η ασφάλεια του προσωπικού της πρεσβείας ήταν προτεραιότητα.

Όπως γράφουν οι New York Times, ο Χάκαμπι ανέφερε στο email που εστάλη στις 10:24 π.μ. τοπική ώρα, πως όσοι επιθυμούν να φύγουν «πρέπει να το κάνουν ΣΗΜΕΡΑ». Τους προέτρεψε να βρουν πτήση από το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν προς οποιονδήποτε προορισμό για τον οποίο μπορούσαν να κλείσουν εισιτήριο. «Δεν υπάρχει λόγος να πανικοβληθείτε», επισήμανε, «αλλά για όσους επιθυμούν να φύγουν, είναι σημαντικό να κάνουν σχέδια για να αναχωρήσουν το συντομότερο δυνατόν».



Πρόσθεσε ότι, ενώ ενδέχεται να υπάρξουν περισσότερες πτήσεις προς το εξωτερικό τις επόμενες ημέρες, ωστόσο αυτό δεν είναι σίγουρο. Ήδη, η ολλανδική αεροπορική εταιρεία KLM έχει αναστείλει τις πτήσεις προς το Ισραήλ, επικαλούμενη «εμπορικούς και λειτουργικούς λόγους».

Σημειώνεται πως το Ισραήλ είναι πιθανός στόχος του Ιράν ή των συμμάχων του, σε περίπτωση που δεχθεί επίθεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες ολοκλήρωσαν μια σειρά συνομιλιών έξι ωρών στη Γενεύη την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου, χωρίς να επιτευχθεί διπλωματική πρόοδος σχετικά με τις αμερικανικές απαιτήσεις για την πλήρη κατάργηση του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης.



Ιρανοί αξιωματούχοι και μεσολαβητές από το Ομάν δήλωσαν ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συνεχίσουν τις συνομιλίες την επόμενη εβδομάδα, σε μια προσπάθεια να αποφευχθεί ο πόλεμος. Ωστόσο, ήταν αξιοσημείωτο το γεγονός ότι οι δύο Αμερικανοί διαπραγματευτές, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, παρέμειναν σιωπηλοί σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση των διαπραγματεύσεων, ενώ ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να σχολιάσει.

Τα σενάρια που εξετάζει ο Τραμπ

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι μεταξύ των επιλογών που εξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ είναι στοχευμένες επιθέσεις σε στρατιωτικές και πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ιράν, προκειμένου να αναγκάσει την κυβέρνηση να κάνει περισσότερες παραχωρήσεις για μια συμφωνία και, αν αυτό αποτύχει, πιο εκτεταμένες επιθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας συνθηκών για αλλαγή καθεστώτος.

Την ίδια ώρα, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία, προτρέποντας τους Αμερικανούς να «επανεξετάσουν τα ταξίδια» τους τόσο στο Ισραήλ όσο και στη Δυτική Όχθη, επικαλούμενο «τρομοκρατία και κοινωνικές αναταραχές».



Υπενθυμίζουμε ότι τη Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου, η αμερικανική πρεσβεία στον Λίβανο διέταξε την αναχώρηση όλου του μη επείγοντος προσωπικού και των μελών των οικογενειών όλων των κυβερνητικών υπαλλήλων.



Άλλες χώρες προβαίνουν σε παρόμοιες κινήσεις. Η Αυστραλία ανακοίνωσε ότι οι εξαρτώμενοι των διπλωματών της στο Ισραήλ και τον Λίβανο πρέπει να εγκαταλείψουν τις χώρες αυτές και προσφέρει εθελοντική αναχώρηση στους εξαρτώμενους του προσωπικού της στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ και την Ιορδανία.