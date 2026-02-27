Αντίστροφη μέτρηση για το Ιράν: Γέμισε η έρημος της Σαουδικής Αραβίας με αμερικανικά αεροσκάφη

Δορυφορικές φωτογραφίες δείχνουν ότι αυξήθηκε ο αριθμός των στρατιωτικών, βοηθητικών αεροσκαφών, μεταξύ των οποίων είναι και αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού, σε μια σαουδαραβική βάση που χρησιμοποιείται από τις ΗΠΑ, κατά το τελευταίο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου, καθώς κλιμακώνονταν οι εντάσεις με το Ιράν και η Ουάσιγκτον συγκέντρωνε δυνάμεις στην περιοχή.

Η Σαουδική Αραβία, σύμμαχος εδώ και χρόνια των ΗΠΑ, διαβεβαίωσε τον περασμένο μήνα στο Ιράν ότι δεν θα επιτρέψει να χρησιμοποιηθούν το έδαφός της ή ο εναέριος χώρος της για στρατιωτικές ενέργειες εναντίον της Τεχεράνης. Το Ιράν διεξάγει έμμεσες διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον για το πυρηνικό πρόγραμμά του.

Σε μια δορυφορική φωτογραφία υψηλής ανάλυσης που τραβήχθηκε στις 21 Φεβρουαρίου διακρίνονται τουλάχιστον 43 αεροσκάφη στην αεροπορική βάση «Πρίγκιπα Σουλτάνου» της Σαουδικής Αραβίας. Σε μια αντίστοιχη εικόνα της 17ης Φεβρουαρίου ήταν μόνο 27. Στις 25 Φεβρουαρίου ο αριθμός αυτός είχε μειωθεί στα 38.

Planet Labs PBC/Handout via REUTERS

Στα αεροπλάνα που εικονίζονται στη φωτογραφία της 21ης Φεβρουαρίου περιλαμβάνονταν 13 KC-135 Stratotankers της εταιρείας Boeing και έξι E-3 Sentry (γνωστά ως AWACS) της ίδιας εταιρείας, μεταξύ των συνολικά 29 μεγάλων αεροσκαφών με οπισθοκλινείς πτέρυγες που ήταν σταθμευμένα στη βάση, είπε στο πρακτορείο Reuters ένας αναλυτής εικόνων της Contested Ground. Στη φωτογραφία της 17ης Φεβρουαρίου (μέσης ανάλυσης) διακρίνονταν 11 μεγάλα αεροσκάφη με οπισθοκλινείς πτέρυγες, σύμφωνα με την καταμέτρηση του πρακτορείου. Όταν του ζητήθηκε κάποιο σχόλιο, το Πεντάγωνο απάντησε ότι δεν είχε κανένα να κάνει.

#BREAKING #Israel US aerial refueling aircraft currently at Israel’s Ben Gurion Airport. pic.twitter.com/LMpKtFHQta — The National Independent (@NationalIndNews) February 27, 2026

Ο αμερικανικός στρατός συνήθως δεν κάνει σχόλια για τις μετακινήσεις των δυνάμεών του. Το γραφείο Τύπου της σαουδαραβικής κυβέρνησης δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημα για κάποιο σχόλιο. Το Ομάν, που μεσολαβεί στις συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, είπε ότι οι δύο πλευρές έκαναν πρόοδο την Πέμπτη, αν και δεν υπάρχει κάποια ένδειξη για κάποια θεαματική εξέλιξη που θα απέτρεπε ενδεχόμενα αμερικανικά πλήγματα στην Τεχεράνη.

Planet Labs PBC/Handout via REUTERS

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν Σαΐντ Μπαντρ Αλ Μπουσαϊντί είπε ότι οι αντιπροσωπείες θα επαναλάβουν τις διαπραγματεύσεις σύντομα, αφού διαβουλευτούν με τις χώρες τους. Συζητήσεις σε τεχνικό επίπεδο είναι προγραμματισμένες για τη Δευτέρα στη Βιέννη. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε στις 19 Φεβρουαρίου ότι το Ιράν θα πρέπει να κάνει μια συμφωνία σε «10-15 ημέρες» γιατί διαφορετικά θα συμβούν «πραγματικά άσχημα πράγματα». Πρόσφατες δορυφορικές φωτογραφίες δείχνουν επίσης ότι το Ιράν επισκευάζει και οχυρώνει τοποθεσίες, όπως μια στρατιωτική τοποθεσία που φέρεται ότι βομβαρδίστηκε από το Ισραήλ το 2024.