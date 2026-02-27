Απειλές πολέμου από την Κατάεμπ Χεζμπολάχ: «Προετοιμαστείτε για μακρά σύγκρουση με τις ΗΠΑ»

Η ιρακινή ισχυρή ένοπλη οργάνωση Κατάεμπ Χεζμπολάχ, που υποστηρίζεται από την Τεχεράνη, κάλεσε τους μαχητές της να προετοιμαστούν για έναν πιθανό παρατεταμένο πόλεμο σε περίπτωση αμερικανικών πληγμάτων εναντίον του Ιράν.

Η Ουάσιγκτον έχει αναπτύξει στην περιοχή του Κόλπου μεγάλη στρατιωτική δύναμη και απειλεί εδώ και εβδομάδες με στρατιωτική επέμβαση το Ιράν, αν δεν καταλήξει σε συμφωνία στις έμμεσες συνομιλίες που έχει μαζί του, οι οποίες αφορούν κυρίως το πυρηνικό του πρόγραμμα.

«Στο πλαίσιο των αμερικανικών απειλών και της συγκέντρωσης στρατιωτικών δυνάμεων που δείχνουν μια επικίνδυνη κλιμάκωση στην περιοχή, είναι απαραίτητο» όλοι οι μαχητές «να προετοιμαστούν για έναν πόλεμο φθοράς», αναφέρει η οργάνωση Κατάεμπ Χεζμπολάχ σε ανακοίνωσή της που δόθηκε στη δημοσιότητα αργά χθες, Πέμπτη, το βράδυ.

Αυτή απείλησε τις ΗΠΑ με «τεράστιες απώλειες» σε περίπτωση περιφερειακού πολέμου.

Ένας διοικητής της έκρινε «πολύ πιθανή» την επέμβαση ιρακινών ενόπλων οργανώσεων στο πλευρό του Ιράν στην περίπτωση αμερικανικής επίθεσης, λέγοντας ότι θα θεωρήσουν πως οποιαδήποτε επίθεση κατά του Ιράν τις «απειλεί άμεσα».

Τρομοκρατικές οργανώσεις υποστηρίζουν το Ιράν

Οι οργανώσεις αυτές είναι μέρος αυτού που το Ιράν ονομάζει «άξονας της αντίστασης», ο οποίος περιλαμβάνει επίσης τη Χεζμπολάχ του Λιβάνου, η οποία έχει υποστεί βαριές απώλειες τον τελευταίο καιρό.

Ο διοικητής αυτός πρόσθεσε σε δηλώσεις που έκανε στο AFP, ζητώντας να μην κατονομαστεί λόγω της ευαισθησίας του ζητήματος, ότι οι ιρακινές αυτές οργανώσεις, οι οποίες υποστηρίζονται από την Τεχεράνη και οι ΗΠΑ τους έχουν επιβάλει κυρώσεις, δεν επενέβησαν στον πόλεμο των 12 ημερών που ξεκίνησε με ισραηλινά πλήγματα στο Ιράν τον Ιούνιο, αλλά θα επιδείξουν «λιγότερη αυτοσυγκράτηση», κυρίως σε περίπτωση επιχείρησης που θα έχει στόχο την ανατροπή της ιρανικής ηγεσίας.

Για μήνες, στο πλαίσιο του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς στη Γάζα, οι ιρακινές αυτές οργανώσεις διεξήγαγαν επιθέσεις κατά των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή και προσπάθησαν να στοχοθετήσουν το Ισραήλ, συχνά χωρίς επιτυχία.

Οι αμερικανικές πιέσεις για να αφοπλιστούν εντείνονται στο Ιράκ.

Στον Λίβανο, αξιωματούχος της Χεζμπολάχ δήλωσε την Τετάρτη στο AFP ότι το σιιτικό κίνημα του Λιβάνου δεν θα επέμβει σε περίπτωση «περιορισμένων» αμερικανικών πληγμάτων εναντίον του Ιράν, αλλά σημείωσε ότι θα θεωρήσει «κόκκινη γραμμή» οποιαδήποτε επίθεση κατά του ανώτατου ηγέτη της χώρας, του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ.