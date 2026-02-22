Ο πρωθυπουργός της Ινδίας στο Ισραήλ - Η Ελλάδα στο νέο εξάγωνο συμμαχιών του Νετανιάχου

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι αναμένεται την Τετάρτη στο Ισραήλ για επίσημη επίσκεψη, ανακοίνωσε την Κυριακή (22/2) ο Ισραηλινός ομόλογός του Μπέντζαμιν Νετανιάχου τασσόμενος υπέρ της δημιουργίας νέων συμμαχιών «γύρω και εντός» της Μέσης Ανατολής.



Ο Μόντι θα εκφωνήσει ομιλία στην Κνεσέτ (το ισραηλινό κοινοβούλιο) και «είμαι βέβαιος ότι θα είστε όλοι εκεί», είπε ο Νετανιάχου κατά την έναρξη του υπουργικού συμβουλίου. Χαιρέτισε τη «σύσφιξη» των διμερών δεσμών και παρουσίασε το «όραμά» του για μια εταιρική σχέση που θα βασίζεται στην οικονομική και διπλωματική συνεργασία και στον τομέα της ασφάλειας.



Ο Ινδός πρωθυπουργός από την πλευρά του ανέφερε ότι αναμένει «με ανυπομονησία» τις συζητήσεις που θα έχει κατά την επίσκεψή του στο Ισραήλ. «Η Ινδία προσδίδει μεγάλη σημασία στη φιλία που την συνδέει με το Ισραήλ, η οποία βασίζεται στην εμπιστοσύνη, την καινοτομία και μια κοινή δέσμευση υπέρ της ειρήνης και της προόδου», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ σήμερα.



Ο Νετανιάχου εξέφρασε την επιθυμία «η ειδική σχέση που οικοδομήθηκε αυτά τα τελευταία χρόνια» να ενταχθεί στο πλαίσιο «νέων συμμαχιών» απέναντι στους κοινούς εχθρούς, τους οποίους χαρακτήρισε «ριζοσπάστες».

«Στο όραμά μου, θα δημιουργήσουμε ένα ολόκληρο σύστημα, κατ’ ουσίαν ένα εξάγωνο συμμαχιών γύρω ή εντός της Μέσης Ανατολής. Αυτό περιλαμβάνει την Ινδία, τις αραβικές χώρες, τις αφρικανικές χώρες, τις μεσογειακές χώρες (την Ελλάδα και την Κύπρο) καθώς και χώρες της Ασίας στις οποίες δεν θα αναφερθώ προς το παρόν», διευκρίνισε, όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο.

Ένας ισχυρός άξονας απέναντι σε σουνίτες και σουίτες

«Η πρόθεση είναι να δημιουργηθεί ένας άξονας χωρών που συμμερίζονται το ίδιο ρεαλιστικό όραμα, τις προκλήσεις και τους στόχους απέναντι στους ριζοσπαστικούς άξονες, τόσο τον ριζοσπαστικό σιιτικό άξονα, τον οποίο πλήξαμε πολύ σκληρά, όσο και τον αναυδόμενο σουνιτικό ριζοσπαστικό άξονα», πρόσθεσε ο Νετανιάχου.



«Όλες αυτές οι χώρες έχουν διαφορετική αντίληψη και η συνεργασία μας μπορεί να επιφέρει εξαιρετικά αποτελέσματα», εκτίμησε.



Από την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, μετά την επίθεση της ισλαμιστικής παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος, στις 7 Οκτωβρίου 2023, το Ισραήλ έχει πλήξει στρατιωτικά πολλές σιιτικές οργανώσεις, συμμάχους του Ιράν, όπως τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο και τους αντάρτες Χούθι στην Υεμένη.



Τον Ιούνιο του 2025 το Ισραήλ εξαπέλυσε επίθεση στις πυρηνικές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις του Ιράν, γεγονός που οδήγησε σε έναν πόλεμο 12 ημερών μεταξύ των δύο χωρών, στον οποίο ενεπλάκησαν και οι ΗΠΑ.



«Έχουμε μια μοναδική συμμαχία και, κατά την άποψή μου, ιστορική, με τις ΗΠΑ (...) Αυτή συμμαχία δεν σημαίνει ότι δεν επιδιώκουμε να σφυρηλατήσουμε και άλλες συμμαχίες, αντιθέτως, τις καλλιεργούμε διαρκώς», πρόσθεσε εξάλλου ο Νετανιάχου.



Ο Ναρέντα Μόντι έχει ήδη επισκεφθεί μία φορά το Ισραήλ, το 2017 και ο Νετανιάχου ανταπέδωσε την επίσκεψη στην Ινδία την επόμενη χρονιά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ