«Γαμ@@@@@ δικαστήρια»: Οργή Τραμπ για την απόφαση-βόμβα που ακυρώνει δασμούς - Έκτακτη σύσκεψη

Επιφέροντας ένα σημαντικό πλήγμα στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε την Παρασκευή ότι υπερέβη την εξουσία του όταν επέβαλε σαρωτικούς δασμούς χρησιμοποιώντας έναν νόμο που προορίζεται για εθνική έκτακτη ανάγκη.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του nbcnews.com, οι δικαστές, με πλειοψηφία 6-3 ψήφων, έκριναν ότι η «επιθετική» προσέγγιση του Τραμπ όσον αφορά στους δασμούς σε προϊόντα που εισέρχονται στις Ηνωμένες Πολιτείες από όλο τον κόσμο δεν επιτρέπεται βάσει ενός νόμου του 1977 που ονομάζεται Διεθνής Νόμος περί Οικονομικών Εξουσιών Έκτακτης Ανάγκης (IEEPA).

Τι ισχύει για χάλυβα, αλουμίνιο

Πρόκειται για μια σπάνια οπισθοδρόμηση για την κυβέρνηση στο Ανώτατο Δικαστήριο, από τότε που ο Τραμπ ξεκίνησε τη δεύτερη θητεία του. Η απόφαση εξόργισε τον Αμερικανό πρόεδρο που εμφανίστηκε εκνευρισμένος σε συνεργάτες του και συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη στον Λευκό Οίκο. Δεν επηρεάζει ωστόσο όλους τους δασμούς του Τραμπ, αφήνοντας σε ισχύ αυτούς που επέβαλε στον χάλυβα και το αλουμίνιο χρησιμοποιώντας, για παράδειγμα, διαφορετικούς νόμους.

Ωστόσο, ανατρέπει τους δασμούς του σε δύο κατηγορίες. Η μία είναι οι δασμοί ανά χώρα ή «αμοιβαίοι» δασμοί, οι οποίοι κυμαίνονται από 34% για την Κίνα έως ένα βασικό όριο 10% για τον υπόλοιπο κόσμο. Η άλλη είναι ο δασμός του 25% που επέβαλε ο Τραμπ σε ορισμένα προϊόντα από τον Καναδά, την Κίνα και το Μεξικό για αυτό που η κυβέρνηση χαρακτήρισε ως αποτυχία τους να περιορίσουν τη ροή της φαιντανύλης.

Ο Τραμπ θα μπορούσε να επιδιώξει την επαναφορά των δασμών, χρησιμοποιώντας άλλους νόμους.

Η πρώτη αντίδραση από Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε «ντροπή» την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ που ακύρωσε τους δασμούς που είχε επιβάλει, σύμφωνα με το CNN, επικαλούμενο δύο πηγές που γνώριζαν τις δηλώσεις του. Ένα από τα άτομα που ήταν παρόντα στο πρωινό που παρέθεσε στον Λευκό Οίκο με κυβερνήτες, ανέφερε ότι ο Τραμπ σημείωσε πως διαθέτει ένα εφεδρικό σχέδιο για την επόμενη κίνηση του.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη στον Λευκό Οίκο για την διαχείριση της απόφασης του ανώτατου δικαστηρίου. Μέσα στην αίθουσα με την συνάντηση των κυβερνητών ο Τραμπ έλεγε αυτά τα «γαμ@@@@@ δικαστήρια….».

Τι ορίζει το Σύνταγμα

Το Σύνταγμα ορίζει ότι η εξουσία επιβολής δασμών έχει ανατεθεί στο Κογκρέσο. Αλλά ο Τραμπ χρησιμοποίησε τον IEEPA, ο οποίος δεν αναφέρει συγκεκριμένα τους δασμούς, αλλά επιτρέπει στον πρόεδρο να «ρυθμίζει» τις εισαγωγές και τις εξαγωγές όταν κρίνει ότι υπάρχει έκτακτη ανάγκη λόγω «ασυνήθιστης και εξαιρετικής απειλής» για το έθνος.

Πριν από τον Τραμπ, κανένας πρόεδρος δεν είχε χρησιμοποιήσει ποτέ αυτόν τον νόμο για να επιβάλει δασμούς στις εισαγωγές. Κατώτερα δικαστήρια αποφάνθηκαν κατά της κυβέρνησης Τραμπ σε δύο σχετικές υποθέσεις που συνεκδικάστηκαν, με τις δύο πλευρές να ζητούν από το Ανώτατο Δικαστήριο να εκδώσει οριστική απόφαση.

Η υπόθεση υψηλού διακυβεύματος έφερε στο προσκήνιο ένα δικαστήριο που ήταν επιφυλακτικό απέναντι στη μονομερή χρήση της εκτελεστικής εξουσίας από τον Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, συμπεριλαμβανομένης της προσπάθειάς του να διαγράψει δισεκατομμύρια δολάρια σε χρέη φοιτητικών δανείων. Το δικαστήριο μπλόκαρε την πρόταση αυτή , επικαλούμενο αυτό που έχει ονομαστεί «δόγμα των μεγάλων ερωτημάτων», το οποίο ορίζει ότι το Κογκρέσο πρέπει να εγκρίνει ρητά πολιτικές που έχουν σημαντικό αντίκτυπο σε εθνικό επίπεδο.

Μήνυση από επιχειρήσεις

Πολλές επιχειρήσεις υπέβαλαν μήνυση για τους δασμούς, συμπεριλαμβανομένης της VOS Selections Inc., μιας εταιρείας εισαγωγής κρασιών και οινοπνευματωδών ποτών, της Plastic Services and Products, μιας εταιρείας σωλήνων και εξαρτημάτων, και δύο εταιρειών που πωλούν εκπαιδευτικά παιχνίδια. Ένας συνασπισμός πολιτειών με επικεφαλής το Όρεγκον μήνυσε επίσης.

Μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου, οι δασμοί IEEPA είχαν συγκεντρώσει περίπου 130 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία από την Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων των ΗΠΑ . Ο Τραμπ έχει διαφημίσει πολύ υψηλότερα νούμερα, έως και 3 τρισεκατομμύρια δολάρια , λαμβάνοντας υπόψη τις εμπορικές συμφωνίες που έχει διαπραγματευτεί η κυβέρνησή του.

Τώρα, το τεράστιο ερώτημα που εγείρεται εδώ είναι πώς θα επιστραφούν αυτοί οι δασμοί, πιθανές μηνύσεις, ξένες χώρες που θα ζητούν πίσω δασμούς, διαφυγόντα κέρδη, κτλ.