Τι σημαίνει για τις ΗΠΑ και το διεθνές εμπόριο η «ήττα» των δασμολογικών πολιτικών Τραμπ

Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ που ακύρωσε πολύ μεγάλο μέρος των δασμών που είχε επιβάλει ο Ντόναλντ Τραμπ, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στο αμφιλεγόμενο σχέδιο της εμπορικής πολιτικής του. Οι δασμοί, που για τον Τραμπ ήταν σύμβολο της «αυτοκρατορικής» του προσέγγισης στην προεδρία, έχουν πλέον κριθεί παράνομοι, με το δικαστήριο να περιορίζει σημαντικά την ικανότητά του να τους επιβάλει μονομερώς.



Ο πρόεδρος αντέδρασε έντονα, χαρακτηρίζοντας την απόφαση «γελοία» και τους δικαστές «ανόητους» και «αντιπατριώτες». Παρά το ακυρωτικό, ο Τραμπ δήλωσε ότι σχεδιάζει να εκδώσει εκτελεστικό διάταγμα για να παρακάμψει το Κογκρέσο και να επιβάλει νέο φόρο 10% στις εισαγωγές, επικαλούμενος λόγους εθνικής ασφάλειας.



Η απόφαση έχει τεράστιο οικονομικό και πολιτικό αντίκτυπο. Περίπου 175 δισεκατομμύρια δολάρια σε φόρους εισαγωγής που είχαν εισπραχθεί από τον Απρίλιο του 2025 ενδέχεται να επιστραφούν, ενώ η Capital Economics εκτιμά ότι το κόστος επιστροφών θα μπορούσε να φτάσει τα 120 δισεκατομμύρια δολάρια - περίπου το 0,5% του ΑΕΠ των ΗΠΑ. Ο αντίκτυπος των δασμών Τραμπ εκτιμάται συνολικά σε 3 τρισεκατομμύρια δολάρια για την επόμενη δεκαετία, με σημαντικές συνέπειες για καταναλωτές και επιχειρήσεις.



Η πολιτική δημοτικότητα των δασμών ήταν περιορισμένη. Σύμφωνα με το AP, δημοσκοπήσεις έδειξαν ότι περισσότεροι από έξι στους δέκα Αμερικανούς θεωρούν ότι οι νέοι δασμοί ήταν υπερβολικοί, ενώ το 76% φοβόταν ότι θα αυξήσουν το κόστος των προϊόντων. Οι επιχειρήσεις ήδη ζητούν επιστροφές χρημάτων, με αλυσίδες όπως η Costco να προσφεύγουν στη δικαιοσύνη.



Η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου θέτει ερωτήματα για την ικανότητα του Τραμπ να τηρήσει τις προεκλογικές του υποσχέσεις για οικονομική αναζωογόνηση, ενώ το χρονοδιάγραμμα των δασμών του μπορεί να συγκρουστεί με τις ενδιάμεσες εκλογές για τον έλεγχο της Βουλής και της Γερουσίας.

Παράλληλα, παραμένει ασαφές για την ώρα πώς θα αντιδράσουν άλλες χώρες, καθώς οι ακυρωθέντες δασμοί αποτελούσαν τη βάση πολλών εμπορικών συμφωνιών που είχαν ανακοινωθεί νωρίτερα μέσα στο έτος.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι οι αβεβαιότητες στο διεθνές εμπόριο θα παραταθούν, καθώς η κυβέρνηση των ΗΠΑ εξετάζει τα επόμενα βήματα και πιθανές νέες στρατηγικές δασμών.