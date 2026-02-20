Απτόητος ο Τραμπ από την ανατροπή των δασμών: «Θα επιβάλλω επιπλέον 10%»

Σε έντονο ύφος σχολίασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ να κρίνει παράνομους τους δασμούς που είχε επιβάλει και προανήγγειλε πρόσθετους δασμούς 10% σε όλες τις χώρες, για πέντε μήνες, επικαλούμενος έναν νόμο του 1974!

Σκληρή επίθεση κατά δικαστών

Ο Αμερικανός Πρόεδρος, σε έκτακτη συνέντευξη Τύπου, δήλωσε «βαθιά απογοητευμένος» από την εξέλιξη, σημειώνοντας πως «ντρέπομαι για ορισμένους δικαστές που δεν μπόρεσαν να κάνουν το σωστό για τη χώρα μας», ενώ παράλληλα επαίνεσε άλλους δικαστές για τη στάση τους.

Υποστήριξε ακόμη ότι «οι χώρες που μας κλέβουν τόσα χρόνια» είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένες από την απόφαση, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «χορεύουν στους δρόμους», αλλά προειδοποίησε ότι «δεν θα χορεύουν για πολύ».

Άφησε να εννοηθεί πως διαθέτει εναλλακτικές κινήσεις, τονίζοντας: «Έχω και άλλους άσους στο μανίκι μου».

«Ξένα συμφέροντα επηρέασαν το δικαστήριο»

Ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι το Ανώτατο Δικαστήριο έχει παραβιαστεί: «Κατά τη γνώμη μου, το Δικαστήριο έχει επηρεαστεί από ξένα συμφέροντα και ένα πολιτικό κίνημα που είναι πολύ μικρότερο από ό,τι θα πίστευε ποτέ ο κόσμος».

Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο κλιμάκωσης, τονίζοντας: «Μου επιτρέπεται να διακόψω κάθε εμπόριο με μια χώρα» και «μου επιτρέπεται να επιβάλω εμπάργκο».

Όπως είπε, «άλλες εναλλακτικές λύσεις θα χρησιμοποιηθούν τώρα για να αντικαταστήσουν εκείνες που απέρριψε εσφαλμένα το Δικαστήριο», προσθέτοντας ότι «έχουμε εναλλακτικές» και προειδοποιώντας ακόμη και για την επιβολή μεγαλύτερων δασμών.

«Θα βρω παράθυρο», ανέφερε χαρακτηριστικά, επιμένοντας ότι διαθέτει «άσους στο μανίκι» για να προχωρήσει στις επόμενες κινήσεις του.

Στην συνέχεια έκανε αναφορά στους πολέμους στους οποίους έχει διευθετήσει. «Οι δασμοί έχουν χρησιμοποιηθεί για να τερματιστούν 5 από τους 8 πολέμους που έχω διευθετήσει. Έχω διευθετήσει 8 πολέμους, είτε σας αρέσει είτε όχι. Μεγάλους. Πυρηνικούς. Θα μπορούσαν να ήταν πυρηνικοί».

«Όλοι οι δασμοί εθνικής ασφάλειας σύμφωνα με το άρθρο 301 παραμένουν σε ισχύ».

«Με έκαναν πιο ισχυρό - Δεν χρειάζομαι το Κογκρέσο»

Ξεκαθάρισε επίσης ότι «δεν χρειάζεται να ζητήσω την άδεια από το Κογκρέσο για δασμούς», υποστηρίζοντας πως διαθέτει τη σχετική εξουσία, ενώ προανήγγειλε ότι «θα επιβληθεί επίσης και συνολικός τελωνειακός δασμός 10%», πέραν άλλων μέτρων.

Όπως ανέφερε, «Ενώ είμαι βέβαιος ότι δεν το είχαν σκοπό, η σημερινή απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου κατέστησε την ικανότητα ενός Προέδρου να ρυθμίζει το εμπόριο και να επιβάλλει δασμούς πιο ισχυρή και πιο ξεκάθαρη, αντί να την μειώνει».

Μάλιστα, υποστήριξε ότι η εξέλιξη αυτή ενισχύει τις προεδρικές εξουσίες στον τομέα του εμπορίου, λέγοντας πως το Δικαστήριο του έδωσε «το αναμφισβήτητο δικαίωμα» να προχωρήσει σε σκληρές εμπορικές κινήσεις κατά ξένων χωρών.

Ο Τραμπ, όταν ρωτήθηκε αν οι ΗΠΑ πρέπει να επιστρέψουν τα έσοδα από τους δασμούς, είπε: «Υποθέτω ότι πρέπει να εκδικαστεί η υπόθεση».

Μάλιστα όταν απαντούσε σε ερωτήσεις σε μία ρεπόρτερ του CNN που ήθελε να κάνει ερώτηση είπε: «Δεν απαντώ στο CNN είστε fake news».

Αναφορές σε Βιετνάμ και Καναδά

Ο Τραμπ αναφέρθηκε σε πρόσφατη συνάντησή του στον Λευκό Οίκο με κορυφαίο αξιωματούχο από το Βιετνάμ, την οποία χαρακτήρισε «πολύ σημαντική».

Όπως είπε, ο συνομιλητής του, τον οποίο περιέγραψε ως «σπουδαίο, δυνατό και έξυπνο κύριο» φέρεται να του ανέφερε ότι η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ θα μπορούσε να σημαίνει πως οι ΗΠΑ έχουν πλέον τη δυνατότητα να επιβάλουν ακόμη υψηλότερους δασμούς.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι και από τον Καναδά εκφράστηκε η άποψη πως, εφόσον δικαιωθεί πλήρως, θα μπορούσε να προχωρήσει σε επιπλέον επιβαρύνσεις, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι εμπορικοί εταίροι παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις.

Επιστροφές δασμών ύψους 175 δισ. δολαρίων θα εκδικάζονται για 5 χρόνια

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι οι επιστροφές χρημάτων από δασμούς που υπερβαίνουν τα 175.000.000.000 δολάρια θα εκδικάζονται σταδιακά για τα επόμενα πέντε χρόνια, προκειμένου να διασφαλιστεί η σωστή διαχείριση των εσόδων.

Στην ομιλία του για την «Κατάσταση του Έθνους» (State of the Union) την επόμενη εβδομάδα, ο Τραμπ προανήγγειλε ότι θα αποκλείσει από την παρουσία τους τους δικαστές που ψήφισαν κατά των δασμών. Ο ίδιος τόνισε ότι «δεν με ενδιαφέρει αν έρθουν».

Αναμένονται δικαστικές μάχες για τις επιστροφής δασμών

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι αναμένει ότι η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου που ακυρώνει τους δασμούς του θα προκαλέσει μια εκτεταμένη νομική διαμάχη σχετικά με το εάν η κυβέρνησή του πρέπει τώρα να καταβάλει στις εταιρείες δισεκατομμύρια δολάρια σε επιστροφές χρημάτων.



Η απόφαση με ψήφους 6-3 δεν εξέτασε το εάν και πώς η κυβέρνηση θα πρέπει να χειριστεί τα χρήματα από τους δασμούς που έχει ήδη εισπράξει, τα οποία οι εταιρείες αναμένεται τώρα να μηνύσουν για να πάρουν πίσω.



«Δεν θα νομίζατε ότι θα είχαν βάλει εκεί μέσα μια πρόταση που να λέει, κρατήστε τα χρήματα ή μην τα κρατήσετε, σωστά;» είπε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. «Δεν συζητείται. Θα καταλήξουμε να είμαστε στο δικαστήριο για τα επόμενα πέντε χρόνια».



Ο πρόεδρος έχει διαφημίσει τα έσοδα που προκύπτουν από τους δασμούς του ως απόδειξη της επιτυχίας της εμπορικής του πολιτικής, επιμένοντας ότι αυτή έχει κάνει το έθνος πλουσιότερο και ως αποτέλεσμα ωφελεί τους Αμερικανούς.



Ωστόσο, οι επικριτές του απάντησαν ότι οι καταναλωτές πληρώνουν τον λογαριασμό για αυτούς τους δασμούς, επισημαίνοντας την αναμενόμενη προσπάθεια των εταιρειών να εξασφαλίσουν επιστροφές των χρημάτων που έχουν καταβάλει στην κυβέρνηση τον τελευταίο χρόνο.

Η ανάρτηση του την ώρα της συνέντευξης

