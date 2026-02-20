Λευκός Οίκος: Οι πρώτες φωτό του νέου πρέσβη της Ελλάδας με τον πρόεδρο Τραμπ

Τις πρώτες φωτογραφίες του προέδρου Τραμπ με τον νέο πρέσβη της Ελλάδας στις Ηνωμένες Πολιτείες, Αντώνη Αλεξανδρίδη, έδωσε στη δημοσιότητα ο Λευκός Οίκος.

Στη διάρκεια της τελετής παράδοσης των διαπιστευτηρίων του έμπειρου διπλωμάτη, ο αμερικανός πρόεδρος μίλησε με θερμά λόγια για την Ελλάδα εκφράζοντας τη βούλησή του να επισκεφθεί σύντομα τη χώρα μας.

Ο μέχρι πρότινος πρέσβης της Ελλάδας στη Γαλλία αναλαμβάνει την ελληνική πρεσβεία στην Ουάσιγκτον σε μία συγκυρία όπου οι σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκονται στο υψηλότερο δυνατό σημείο με αιχμή, κυρίως, τις επενδύσεις στην ενέργεια.

Πρόκειται για έναν εξαιρετικά έμπειρο διπλωμάτη ο οποίος έχει υπηρετήσει σε νευραλγικές θέσεις από την πρεσβεία στη Μανίλα και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έως την πρεσβεία της Ελλάδας στη Ρώμη, υπό την ιδιότητα του συμβούλου αλλά και στη διεύθυνση Ευρωπαϊκών Σχέσεων της Ε.Ε.