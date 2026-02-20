Ανοίγει ο ασκός του Αιόλου:Η ΕΕ εξετάζει την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου για τους δασμούς Τραμπ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολουθεί στενά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, η οποία κρίνει παράνομους σχεδόν όλους τους δασμούς που είχε επιβάλει ο Ντόναλντ Τραμπ σε εισαγόμενα προϊόντα.

«Σημειώνουμε την απόφαση και την αναλύουμε με προσοχή», δήλωσε ο Όλοφ Γκιλ, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προσθέτοντας ότι αναμένονται «διευκρινίσεις» από την αμερικανική κυβέρνηση σχετικά με τα μέτρα που σκοπεύει να λάβει.

Ο ίδιος τόνισε ότι οι επιχειρήσεις και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού βασίζονται στη σταθερότητα και προβλεψιμότητα των εμπορικών σχέσεων και επανέλαβε τη στήριξη της Επιτροπής σε χαμηλούς δασμούς.

Μέχρι στιγμής, η Επιτροπή δεν έχει διευκρινίσει ποιες θα είναι οι συνέπειες της δικαστικής απόφασης για την εμπορική συμφωνία που συνήψε με τις ΗΠΑ το περασμένο καλοκαίρι, μειώνοντας στο 15% τους δασμούς που επιβάλλονταν σε ευρωπαϊκά προϊόντα. Η απόφαση ενδέχεται να καθυστερήσει την εφαρμογή της συμφωνίας. Η Επιτροπή εμπορικών υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναμένεται να ψηφίσει για το θέμα την Τρίτη.

Ο Γερμανός σοσιαλδημοκράτης ευρωβουλευτής Μπερντ Λάνγκε, επικεφαλής της Επιτροπής, συγκάλεσε για τη Δευτέρα έκτακτη συνεδρίαση με τη διαπραγματευτική ομάδα και τη νομική υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για να συζητηθούν τα επόμενα βήματα και οι πιθανές επιπτώσεις στο χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της συμφωνίας.

Όπως υπογράμμισε, δεδομένου ότι μεγάλο μέρος των ανταποδοτικών δασμών βασίζεται σε πλέον αμφιλεγόμενο νομικό πλαίσιο, ούτε οι ΗΠΑ ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να συνεχίσουν τις διαδικασίες τους σαν να μην συνέβη τίποτα.

Η Βρετανία θα συνεργαστεί με τις ΗΠΑ, ενώ ο Καναδάς μιλά για «αδικαιολόγητους δασμούς»

Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε πως θα συνεργαστεί με την αμερικανική διοίκηση για να κατανοήσει πώς θα επηρεαστεί από την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, η οποία κρίνει παράνομους τους δασμούς που είχε επιβάλει ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Εργαζόμαστε με τις ΗΠΑ για να κατανοήσουμε πώς η απόφαση θα επηρεάσει τους δασμούς για το Ηνωμένο Βασίλειο και διεθνώς», δήλωσε εκπρόσωπος της κυβέρνησης, διαβεβαιώνοντας ότι θα στηριχθούν οι βρετανικές επιχειρήσεις μόλις ανακοινωθούν περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο ίδιος υπενθύμισε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο επωφελείται από χαμηλούς ανταποδοτικούς δασμούς και αναμένει να διατηρήσει την προνομιούχα θέση του με τις ΗΠΑ, μέσω της συμφωνίας που καθορίζει δασμούς 10% για τα περισσότερα βρετανικά προϊόντα.

Στον Καναδά, ο υπουργός αρμόδιος για τις εμπορικές σχέσεις με τις ΗΠΑ, Ντομινίκ ΛεΜπλάν, χαρακτήρισε την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ «ενίσχυση» της θέσης της Οτάβα, υπογραμμίζοντας ότι οι δασμοί που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ είναι «αδικαιολόγητοι».

Ωστόσο, η απόφαση αφορά μόνο τους δασμούς που παρουσιάστηκαν ως «αμοιβαίοι» και όχι εκείνους σε ειδικούς τομείς, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, ο χάλυβας και το αλουμίνιο. Ο Ντομινίκ ΛεΜπλάν τόνισε ότι οι συνομιλίες με την Ουάσιγκτον συνεχίζονται, καθώς οι καναδικές επιχειρήσεις εξακολουθούν να πλήττονται από αυτούς τους δασμούς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ