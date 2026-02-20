Προ των πυλών εμπορικός πόλεμος όπλων ΗΠΑ, ΕΕ- Οι απειλές Τραμπ και το διακύβευμα του «Buy European»

Ο εμπορικός ανταγωνισμός ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Ευρώπη περνά σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη σφαίρα: την άμυνα. Η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ενίσχυση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας, μέσα από το λεγόμενο «Buy European», έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην Ουάσιγκτον και ευθείες απειλές για αντίποινα από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Η ευρωπαϊκή στρατηγική βασίζεται στην ανάγκη περιορισμού της εξάρτησης από τρίτους προμηθευτές, σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών κινδύνων. Κοινές προμήθειες, ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας και μεγαλύτερος έλεγχος κρίσιμων τεχνολογιών αποτελούν βασικούς στόχους των Βρυξελλών. Για την Ευρώπη, το “Buy European” δεν είναι απλώς οικονομική επιλογή, αλλά ζήτημα στρατηγικής αυτονομίας και πολιτικής αξιοπιστίας.

Όπλα, συμφέροντα και γεωπολιτική ισχύς

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, ωστόσο, αντιλαμβάνονται τη συγκεκριμένη κατεύθυνση ως απειλή για τα συμφέροντά τους. Παραμένουν ο μεγαλύτερος προμηθευτής οπλικών συστημάτων προς την Ευρώπη και θεωρούν ότι ο περιορισμός της πρόσβασης αμερικανικών εταιρειών στην ευρωπαϊκή αγορά ισοδυναμεί με προστατευτισμό. Οι απειλές Τραμπ για αντίποινα κατά της Ευρωπαϊκή Ένωσης εντάσσονται σε μια γνώριμη στρατηγική άσκησης πίεσης, με στόχο την ανατροπή πολιτικών που θεωρεί επιζήμιες για τις ΗΠΑ. Η σύγκρουση αυτή ξεπερνά τα όρια μιας απλής εμπορικής διαμάχης. Αγγίζει τον πυρήνα των διατλαντικών σχέσεων και θέτει κρίσιμα ερωτήματα για το μέλλον της δυτικής αρχιτεκτονικής ασφάλειας.

Από τη μία πλευρά, η Ευρώπη επιδιώκει μεγαλύτερη αυτονομία. Από την άλλη, οι ΗΠΑ επιδιώκουν να διατηρήσουν τον κυρίαρχο ρόλο τους στον αμυντικό εξοπλισμό και τη στρατηγική επιρροή τους. Το αν ο «εμπορικός πόλεμος όπλων» θα οδηγήσει σε σύγκρουση ή σε έναν αναγκαστικό συμβιβασμό μένει να φανεί. Το βέβαιο είναι ότι η αντιπαράθεση αυτή αποκαλύπτει το βαθύτερο δίλημμα της Ευρώπης: πώς να ενισχύσει την αμυντική της αυτονομία χωρίς να διαρρήξει τη στρατηγική της σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες.