Βολές Μερτς, Μακρόν μετά τον νέο αιφνιδιασμό Τραμπ για αύξηση των δασμών στο 15%

Αντιδράσεις προκαλεί η σημερινή σοκαριστική απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να αυξήσει από 10% σε 15% τον δασμό που είχε επιβάλει χθες, Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου, σε εισαγωγές από όλο τον κόσμο. Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, είπε ότι η αβεβαιότητα για τους δασμούς είναι το «μεγαλύτερο δηλητήριο» για τις οικονομίες των ΗΠΑ και της ΕΕ και «πρέπει να τερματιστεί».



Μιλώντας σε γερμανικά ραδιοτηλεοπτικά δίκτυα, ο Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι η Γερμανία θα συντονιστεί στενά με άλλες χώρες της ΕΕ για μια κοινή θέση ενόψει του επερχόμενου ταξιδιού του στις ΗΠΑ.



Από την πλευρά του, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν φάνηκε να μην ανησυχεί ιδιαίτερα από την κίνηση του Τραμπ. Μιλώντας κατά τη διάρκεια επίσκεψης σε γεωργική έκθεση στο Παρίσι, είπε ότι «θα εξετάσουμε προσεκτικά τις ακριβείς συνέπειες, τι μπορεί να γίνει και θα προσαρμοστούμε».

Τραμπ: «Επιτρεπόμενο και νομικά ελεγμένο το 15%»

«Με βάση μια διεξοδική, λεπτομερή και πλήρη ανασκόπηση της γελοίας, κακογραμμένης και εξαιρετικά αντιαμερικανικής απόφασης σχετικά με τους δασμούς που εκδόθηκε χθες, μετά από πολλούς μήνες σκέψης, από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, παρακαλώ να θεωρηθεί η παρούσα δήλωση ως δήλωση ότι εγώ, ως Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, θα αυξήσω, με άμεση ισχύ, τον παγκόσμιο δασμό 10% σε χώρες, πολλές από τις οποίες "εκμεταλλεύονταν" τις Ηνωμένες Πολιτείες για δεκαετίες, χωρίς αντίποινα (μέχρι που ήρθα εγώ!), στο πλήρως επιτρεπόμενο και νομικά ελεγμένο επίπεδο του 15%», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.



Και συνέχισε: «Κατά τη διάρκεια των επόμενων λίγων μηνών, η κυβέρνηση Τραμπ θα καθορίσει και θα εκδώσει τους νέους και νομικά επιτρεπόμενους δασμούς, οι οποίοι θα συνεχίσουν την εξαιρετικά επιτυχημένη διαδικασία μας για να κάνουμε την Αμερική ξανά μεγάλη - μεγαλύτερη από ποτέ! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα. Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ».