Ο Τραμπ ανακοίνωσε επενδυτική συμφωνία 550 δισεκατομμυρίων με την Ιαπωνία

Την «τεράστια», όπως χαρακτήρισε, εμπορική συμφωνία των πρώτων επενδύσεων στο πλαίσιο δέσμευσης ύψους 550 δισεκατομμυρίων δολαρίων με την Ιαπωνία ανακοίνωσε την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο για τρία αρχικά έργα «στρατηγικής σημασίας» που δρομολογούνται σε διαφορετικές πολιτείες. Η πρώτη θα αφορά ανάπτυξη πετρελαϊκών δραστηριοτήτων αλλά και φυσικού αερίου στο Τέξας, κατασκευή μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Οχάιο και δημιουργία εγκατάστασης για κρίσιμα ορυκτά στη Τζόρτζια.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι δασμοί αποτέλεσαν καθοριστικό παράγοντα για την υλοποίηση των συγκεκριμένων επενδύσεων. Όπως ανέφερε, η μονάδα ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο φυσικό αέριο στο Οχάιο «θα είναι η μεγαλύτερη στην ιστορία», ενώ η νέα εγκατάσταση υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στην περιοχή του Κόλπου εκτιμάται ότι θα ενισχύσει τις εξαγωγές και θα εδραιώσει την «ενεργειακή κυριαρχία» των ΗΠΑ.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η επένδυση στον τομέα των κρίσιμων ορυκτών αποσκοπεί στη μείωση της εξάρτησης της χώρας από ξένες προμήθειες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τη συμφωνία «ιστορική», εκτιμώντας ότι θα συμβάλει στην αναζωογόνηση της αμερικανικής βιομηχανικής βάσης, στη δημιουργία «εκατοντάδων χιλιάδων» θέσεων εργασίας και στην ενίσχυση της εθνικής και οικονομικής ασφάλειας.

Σημειώνεται ότι σε μερικές εβδομάδες, η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σαναέ Τακαΐτσι αναμένεται να πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στον Λευκό Οίκο.

Η ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ

«Η ΤΕΡΑΣΤΙΑ Εμπορική μας Συμφωνία με την Ιαπωνία μόλις ξεκίνησε!

Η Ιαπωνία προχωρά επίσημα, και οικονομικά, με την ΠΡΩΤΗ σειρά Επενδύσεων στο πλαίσιο της Δέσμευσής της ύψους 550 ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΔΟΛΑΡΙΩΝ για επενδύσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής — μέρος της Ιστορικής Εμπορικής μας Συμφωνίας για την ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ της Αμερικανικής Βιομηχανικής Βάσης, τη δημιουργία ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ θέσεων εργασίας στις ΗΠΑ και την ενίσχυση της Εθνικής και Οικονομικής μας Ασφάλειας όπως ποτέ άλλοτε.

Σήμερα, είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω τρία ΤΕΡΑΣΤΙΑ Έργα στις Στρατηγικές Περιοχές του Πετρελαίου και του Φυσικού Αερίου στην Πολιτεία του Τέξας, της Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Πολιτεία του Οχάιο και των Κρίσιμων Ορυκτών στην Πολιτεία της Τζόρτζια.

Η κλίμακα αυτών των έργων είναι τόσο μεγάλη και δεν θα μπορούσε να γίνει χωρίς μια πολύ ξεχωριστή λέξη, ΔΑΣΜΟΙ. Ο σταθμός παραγωγής ενέργειας από φυσικό αέριο στο Οχάιο (μια πολιτεία που κέρδισα ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ!) θα είναι ο μεγαλύτερος στην Ιστορία, η εγκατάσταση LNG στον Κόλπο της Αμερικής θα οδηγήσει τις εξαγωγές και θα ενισχύσει περαιτέρω την ενεργειακή κυριαρχία της χώρας μας, και η εγκατάσταση κρίσιμων ορυκτών μας θα τερματίσει την ΑΝΟΗΤΗ εξάρτησή μας από ξένες πηγές.

Η Αμερική χτίζει ξανά. Η Αμερική παράγει ξανά. Και η Αμερική ΝΙΚΗΣΕ ξανά.

Αυτή είναι μια πολύ συναρπαστική και ΙΣΤΟΡΙΚΗ στιγμή για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και την Ιαπωνία. Συγχαρητήρια σε όλους!».