Γιατί μειώνεται η κατανάλωση κονιάκ στον κόσμο; Γάλλοι αγρότες ξεριζώνουν τους αμπελώνες τους

Γάλλοι παραγωγοί κονιάκ σχεδιάζουν να πληρώσουν για να ξεριζώσουν τα αμπέλια τους μειώνοντας την παραγωγή, αντιμέτωποι με τη μείωση της ζήτησης για αυτό το υψηλής ποιότητας ποτό λόγω των δασμών.

Το κονιάκ είναι από τα προϊόντα που επλήγησαν περισσότερο λόγω των πρόσφατων εμπορικών εντάσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΗΠΑ και Κίνας, με την Ουάσιγκτον να απειλεί να αυξήσει τους δασμούς σε αυτό.

Μια έρευνα αντιντάμπινγκ (έρευνα για το αν τα εισαγόμενα προϊόντα είναι πιο φθηνά από τα εγχώρια) έχει επίσης πλήξει τις πωλήσεις μπράντι στην Κίνα.

Η κύρια ένωση παραγωγών κονιάκ της Γαλλίας (UGVC) θα πληρώσει στα μέλη της 6.000 ευρώ ανά εκτάριο αμπελώνα που καταστρέφεται, επιπλέον των 4.000 ευρώ που έχει ήδη προσφέρει το γαλλικό υπουργείο Γεωργίας, ανακοίνωσε σήμερα ο επικεφαλής της UGVC.

«Πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε τον όγκο της παραγωγής με τη ζήτηση», δήλωσε ο επικεφαλής της UGVC, Άντονι Μπρουν, στο Reuters.

Φωτό: Unsplash

Στο ένα τρίτο των πωλήσεων τα τελευταία 3 χρόνια

Η UGVC εκτιμά ότι ο συνολικός όγκος του πωληθέντος κονιάκ έχει μειωθεί κατά περισσότερο από το ένα τρίτο τα τελευταία τρία χρόνια, σε περίπου 140 εκατομμύρια μπουκάλια το 2025.

Ο Μπρουν τόνισε ότι θα δανειστεί χρήματα σε μια περίοδο 10 ετών για να χρηματοδοτήσει τις επιχορηγήσεις. Αρνήθηκε να εκτιμήσει πόσα εκτάρια θα καταστραφούν.

Οι πρόσφατες εμπορικές συμφωνίες μεταξύ της ΕΕ και της Mercosur και μεταξύ της ΕΕ και της Ινδίας, μπορεί να ανοίξουν νέες αγορές για το κονιάκ, αλλά θα χρειαστούν χρόνια για να υπάρξει διαρκής ζήτηση, σημείωσε ο επικεφαλής της ένωσης παραγωγών, προσθέτοντας ότι η Ινδία φαίνεται να προσφέρει σημαντικό δυναμικό για τον κλάδο.