Ποια brands θα... σερβίρει η τεχνητή νοημοσύνη; Η νέα εποχή στα τρόφιμα και τα ποτά

Η τεχνητή νοημοσύνη δεν επηρεάζει μόνο τις οθόνες και τα δίκτυα, αλλά και τις κουζίνες, τα ψυγεία και τις καθημερινές μας συνήθειες. Η νέα έκθεση Interbrand Best Global Brands 2025 αποκαλύπτει πως, μέσα στην τεχνολογική αναταραχή, οι μάρκες τροφίμων και ποτών που καταφέρνουν να μείνουν ζωντανές δεν είναι απλώς «γνωστές», είναι αναντικατάστατες.

Ο κλάδος των τροφίμων και ποτών παραμένει από τους πιο ανθεκτικούς στη λίστα της Interbrand, αλλά και από τους πιο πιεσμένους.

Coca-Cola διατηρεί τον τίτλο του πιο ισχυρού brand στα μη αλκοολούχα ποτά, με αξία 55,9 δισ. ευρώ και οριακή μείωση –2%, συνεχίζοντας να ποντάρει στο συναίσθημα και τη διαχρονικότητα.

Η Pepsi, στα 24,1 δισ. ευρώ, καταγράφει πτώση –4%, αλλά επενδύει επιθετικά σε προϊόντα χαμηλής ζάχαρης και μουσικές συνεργασίες για να προσεγγίσει τη Gen Z.

Η McDonald’s, με 49,3 δισ. ευρώ, αξιοποιεί πλέον την AI για εξατομικευμένες εμπειρίες παραγγελίας και διατηρείται στην κορυφή της «fast-casual» κατηγορίας.

Η Starbucks βλέπει υποχώρηση στη συνολική της αξία, καθώς η μετα-Covid πραγματικότητα και ο σκληρός ανταγωνισμός στα ροφήματα την πιέζουν, παρά την ισχυρή τοπική παρουσία.

Στις μπύρες, η Budweiser ηγείται με 12,3 δισ. ευρώ, ενώ η Corona καταγράφει εντυπωσιακή ανάκαμψη +11%, δείχνοντας πως η αυθεντικότητα και η σύνδεση με το lifestyle παραμένουν πανίσχυρα «συστατικά».

Η AI μπαίνει στο μενού

Η Interbrand στέλνει σαφές μήνυμα: η εποχή των AI agents , των ψηφιακών βοηθών που θα επιλέγουν για εμάς προϊόντα, γεύσεις και brands, είναι ήδη εδώ.

«In the age of AI agents, brands must become indispensable — or risk becoming invisible.» Με απλά λόγια: αν το brand σου δεν είναι αναντικατάστατο, τότε είναι αναλώσιμο.



Για τα brands τροφίμων, αυτό σημαίνει ότι η παραδοσιακή δύναμη της συνήθειας δεν αρκεί. Οι αποφάσεις του αύριο ίσως λαμβάνονται από μια ψηφιακή βοηθό που γνωρίζει τις προτιμήσεις, τους διατροφικούς στόχους και τις αλλεργίες μας.

Και τότε, το αν θα επιλέξει «Coca-Cola ή Pepsi», «Nespresso ή Starbucks », θα εξαρτηθεί από κάτι πολύ βαθύτερο: πόσο αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας είναι το κάθε brand.

Οι νέοι παίκτες και η «πράσινη» κατεύθυνση

Η Interbrand παρατηρεί ότι το ενδιαφέρον στρέφεται σε brands που συνδυάζουν καινοτομία, βιωσιμότητα και εμπειρία. Η Danone, αν και μειωμένη κατά –4% (7,5 δισ. ευρώ), ενισχύει τη θέση της στα φυτικά προϊόντα. Η Nestlé χάνει περίπου –14%, πέφτοντας στα 9,1 δισ. ευρώ, λόγω αυξημένων λειτουργικών εξόδων και πίεσης από πιο «έξυπνα» niche brands που επικοινωνούν αυθεντικά με το κοινό τους.

Αντίθετα, η Nespresso σημειώνει μικρή αλλά ουσιαστική άνοδο +1%, στα 6,5 δισ. ευρώ, ποντάροντας σε εξατομικευμένες εμπειρίες καφέ και βιώσιμες κάψουλες.

Branding με συναίσθημα, όχι μόνο με διαφήμιση

Η έκθεση τονίζει ότι τα brands που ανθίστανται στην τεχνολογική εποχή δεν είναι αυτά που επενδύουν απλώς στην καινοτομία, αλλά εκείνα που ενσωματώνουν πολιτισμική αναφορά, εμπειρία και συναίσθημα. Ο καταναλωτής του 2025 δεν αγοράζει «προϊόν», αγοράζει αξία, αφήγηση, ταυτότητα. Αυτό εξηγεί γιατί brands όπως η Corona ή η Nespresso ανακάμπτουν, όχι λόγω χαμηλών τιμών, αλλά επειδή προβάλλουν συγκεκριμένο τρόπο ζωής.

Η προειδοποίηση της Interbrand

Η Interbrand προειδοποιεί ότι το νέο «brandscape» θα είναι αμείλικτο: οι μάρκες που δεν καταφέρνουν να χτίσουν σχέση εμπιστοσύνης και συναισθηματικής ταύτισης θα χαθούν στη «θάλασσα» της τεχνητής επιλογής.

«When choice is made by an agent, what’s the point of brands?»

(«Όταν η επιλογή γίνεται από έναν ψηφιακό πράκτορα, ποιο είναι το νόημα της μάρκας;»)

Το μήνυμα προς τον κλάδο

Ο κόσμος του φαγητού και του ποτού αλλάζει με ταχύτητα. Οι παραδοσιακοί ηγέτες πιέζονται, τα «έξυπνα» brands ανεβαίνουν και η τεχνητή νοημοσύνη γράφει τους νέους κανόνες.

Όσες εταιρείες καταφέρουν να συνδυάσουν τεχνολογία, βιωσιμότητα και συναίσθημα θα κερδίσουν την επόμενη δεκαετία. Οι υπόλοιπες θα γίνουν στατιστικά μιας παλιάς εποχής, όπως οι γεύσεις που ξεχάστηκαν.

Συμπέρασμα:

Η εποχή της AI δεν σκοτώνει τα brands· τα ξεγυμνώνει. Και μόνο όσα έχουν «ψυχή», ταυτότητα και σχέση με τον άνθρωπο, όχι απλώς με την αγορά, θα αντέξουν.