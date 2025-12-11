Σάλος στην Ολλανδία με AI διαφήμιση των McDonald's: «Φτηνιάρικη - Η χειρότερη που είδα ποτέ»

Σάλος προκλήθηκε στην Ολλανδία με χριστουγεννιάτικη διαφήμιση των McDonald's φτιαγμένη εξολοκλήρου με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Το διαφημιστικό σποτ των 45 δευτερολέπτων ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων για πολλούς και διάφορους λόγους με αποτέλεσμα να αποσυρθεί άρον άρον. Μάλιστα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι χρήστες έσπευσαν να τη χαρακτηρίσουν «την πιο απαίσια διαφήμιση για φέτος» .

Το βίντεο δημιουργήθηκε έπειτα από της συνεργασία της ολλανδικής εταιρείας TBWA\Neboko με την αμερικανική εταιρεία παραγωγής The Sweetshop για λογαριασμό της γνωστής αλυσίδας fast food.

Η πλοκή του εστιάζει στις αναποδιές που μπορούν να τύχουν κατά τη διάρκεια των χριστουγεννιάτικων διακοπών, χρησιμοποιώντας το σλόγκαν «η χειρότερη εποχή του χρόνου». Η διαφήμιση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η μόνη λύση για να μην πάει τίποτα χαμένο είναι να επισκεφθεί κανείς ένα από τα εστιατόρια των Mcdonal's.

McDonald's unveiled what has to be the most god-awful ad I've seen this year – worse than Coca-Cola's.



Fully AI-generated, that's one. Looks repulsive, that's two. More cynical about Christmas than the Grinch, that's three.



I don't wanna be the only one suffering, take a look: pic.twitter.com/lRYODLkkBJ — Theodore McKenzie (@realTedMcKenzie) December 6, 2025

Σάλος στα social

Μετά την κυκλοφορία της, οι τηλεθεατές επέκριναν το σποτ καθώς σε αυτό εμφανίζονται αλλόκοτοι χαρακτήρες και σκηνές που δεν είχαν ειρμό και ακολουθία. Οι περισσότεροι την χαρακτήρισαν τουλάχιστον «ανατριχιαστική» και «φτηνιάρικη».

Το βίντεο προκάλεσε επίσης ανησυχίες για την απώλεια θέσεων εργασίας στον κινηματογράφο, με ένα σχόλιο στο Instagram να σημειώνει: «Χωρίς ηθοποιούς, χωρίς σκηνοθέτη, κάμεραμέν... καλώς ήρθατε στο μέλλον του κινηματογράφου. Και είναι χάλια».

«Χιλιάδες λήψεις»

Αφού το βίντεο έγινε ιδιωτικό στο κανάλι YouTube των McDonald's στην Ολλανδία, η διευθύνουσα σύμβουλος των The Sweetshop, Melanie Bridge, υπερασπίστηκε τη διαφήμιση.

Μιλώντας στην ιστοσελίδα Futurism εξήγησε ότι η διαδικασία παραγωγής διήρκεσε «επτά εβδομάδες» κατά τις οποίες η ομάδα «δεν κοιμήθηκε σχεδόν καθόλου» και δημιούργησε «χιλιάδες λήψεις - και στη συνέχεια τις διαμόρφωσε στο μοντάζ όπως ακριβώς θα κάναμε σε οποιαδήποτε παραγωγή υψηλής ποιότητας». «Δεν ήταν κάποιο κόλπο με τεχνητή νοημοσύνη», τόνισε και προσέθεσε «Ήταν μια ταινία».

Σε δήλωσή της στο BBC News, εκπρόσωπος της McDonald's Ολλανδίας δήλωσε ότι το βίντεο είχε σκοπό να «περιγράψει τις αγχωτικές στιγμές που μπορούν να συμβούν κατά τη διάρκεια των διακοπών», ωστόσο αποφάσισε να αφαιρέσει τη διαφήμιση.

«Αυτή η στιγμή χρησιμεύει ως ένα σημαντικό μάθημα καθώς εξερευνούμε την αποτελεσματική χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης», σχολίασε.