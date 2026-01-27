Χιλιανή εταιρεία παλαιώνει κρασιά σε υποβρύχια κελάρια - Τι είναι το «φαινόμενο της σπηλιάς»

Μεταλλικά κλουβιά έχουν τοποθετηθεί στον πυθμένα της θάλασσας γύρω από το μικρό νησί Λόκος στη βόρεια Χιλή. Και καθημερινά, δύτες αποθηκεύουν εκεί μπουκάλια κρασιού στο πλαίσιο ενός νέου υποβρύχιου προγράμματος παλαίωσης.

Μια σταθερή θερμοκρασία καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, περίπου 11 βαθμών Κελσίου, αρνητική πίεση και η σωστή ποσότητα φωτός αναδημιουργούν το «φαινόμενο της σπηλιάς» των παραδοσιακών υπόγειων οινοποιείων.



«Σταδιακά ανακαλύπτουμε ορισμένα προϊόντα που λειτουργούν πολύ καλά υποβρυχίως», λέει στο Reuters ο Alejandro Soza, διευθυντής του κέντρου καταδύσεων ODC στην περιοχή Coquimbo, του οποίου η εταιρεία, Cava Indus 8, βρίσκεται πίσω από την πρωτοβουλία.



Χιλιανή εταιρεία παλαιώνει κρασιά σε κελάρια... υποβρυχίως - Τι είναι το «φαινόμενο της σπηλιάς». pic.twitter.com/qXGSKEUS4T — Flash.gr (@flashgrofficial) January 27, 2026

Τα μπουκάλια βυθίζονται σε βάθος από 10 έως 20 μέτρα για οκτώ μήνες έως έναν χρόνο και περιβάλλονται από ασβεστολιθικά ιζήματα, ιδανικά για ένα σταθερό, προστατευτικό περιβάλλον που είναι ιδανικό για μακροχρόνια παλαίωση.



«Οι τανίνες είναι πιο απαλές, πιο μαλακές, το σώμα πιο κομψό», δηλώνει η Βραζιλιάνα σομελιέ Luana Balbine, δοκιμάζοντας ένα από τα κρασιά στο κέντρο καταδύσεων.



Οι λευκές ποικιλίες σταφυλιών και οι ποικιλίες σταφυλιών ψυχρού κλίματος, όπως το Chardonnay, το Sauvignon Blanc και το Pinot Noir, ανταποκρίνονται καλύτερα στην υποβρύχια παλαίωση, αν και η μέθοδος μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλες ποικιλίες, ανέφερε το κέντρο.



Η συντήρηση κρασιού κάτω από το νερό εφαρμόζεται εδώ και δεκαετίες, αλλά το έργο είναι πρωτότυπο για τη Χιλή, έναν από τους κορυφαίους εξαγωγείς κρασιού στον κόσμο, όπου η οινοβιομηχανία αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της εθνικής ταυτότητας και σημαντική οικονομική κινητήρια δύναμη.