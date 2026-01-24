Έξαλλος ο Τραμπ με τον Καναδά που «μαγειρεύει» εμπορική συμφωνία με Κίνα - Απειλεί με δασμούς 100%

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε σήμερα Σάββατο (24/1) ότι θα επιβάλει τελωνειακούς δασμούς ύψους 100% σε όλες τις εισαγωγές από τον Καναδά, σε περίπτωση που η βορειοαμερικανική χώρα προχωρήσει σε εμπορική συμφωνία με την Κίνα, όπως μεταδίδει το Reuters.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Καναδού πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνεϊ, υποστηρίζοντας ότι ο Καναδάς κινδυνεύει να μετατραπεί σε «ενδιάμεσο κόμβο» για τη διοχέτευση κινεζικών προϊόντων στις ΗΠΑ, με στόχο την παράκαμψη των αμερικανικών δασμών.

«Αν ο Καναδάς λειτουργήσει ως “λιμάνι αποθήκη” για την Κίνα, τότε θα πληγεί άμεσα με δασμό 100% σε όλα τα προϊόντα που εισέρχονται στις Ηνωμένες Πολιτείες», ανέφερε χαρακτηριστικά, προειδοποιώντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα έχει σοβαρές επιπτώσεις για την καναδική οικονομία και τις επιχειρήσεις της χώρας.

Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Καναδά

Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου έρχονται μετά την πρόσφατη επίσκεψη του Κάρνεϊ στο Πεκίνο, όπου χαρακτήρισε την Κίνα «αξιόπιστο και προβλέψιμο εταίρο», ενώ στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός κάλεσε τους Ευρωπαίους ηγέτες να εξετάσουν επενδυτικές ευκαιρίες από τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία παγκοσμίως.

Η ένταση στις σχέσεις Ουάσινγκτον–Οτάβα έχει κλιμακωθεί τις τελευταίες ημέρες. Προχθές, ο Τραμπ απέσυρε την πρόσκληση προς τον Καναδά για συμμετοχή στην πρωτοβουλία του με την ονομασία «Συμβούλιο Ειρήνης», μετά την κριτική που άσκησε ο Καναδός πρωθυπουργός στο Νταβός, καταδικάζοντας τη χρήση των δασμών και της οικονομικής ολοκλήρωσης ως εργαλείων γεωπολιτικής πίεσης.

Η εξέλιξη αυτή εντείνει τις ανησυχίες για νέο γύρο εμπορικών εντάσεων στη Βόρεια Αμερική, με απρόβλεπτες συνέπειες για τις διεθνείς αγορές.