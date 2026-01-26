Τα «γαλλικά» του Τραμπ στον Κρουζ για τους δασμούς - «Άντε γ@@@ Τεντ»

Την οργή του Αμερικανού προέδρου Τραμπ φέρεται να αντιμετώπισε ο Γερουσιαστής των Ρεπουμπλικανών Τεντ Κρουζ όταν επιχείρησε να αλλάξει την ατζέντα της κυβέρνησης σχετικά με τον καλπάζοντα πληθωρισμό που μαστίζει το τελευταίο διάστημα τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με μια ιδιωτική συζήτηση που είχε ο Τεντ Κρουζ και απέκτησε το πρακτορείο Axios, ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να τον έβρισε και να του είπε χαρακτηριστικά «Άντε γ@@@ Τεντ» ενώ εκείνος τον ενημέρωνε ότι η δημοτικότητά του φθίνει λόγω της κατάστασης.

Στην προκειμένη ηχογράφηση, ο Κρουζ προειδοποιεί τους δωρητές του Ρεπουμπλικανικού κόμματος ότι οι δασμοί του Τραμπ θα μπορούσαν να αποδεκατίσουν την οικονομία και να οδηγήσουν στην παραπομπή του Αμερικανού προέδρου. «Ο Τραμπ ήταν σε κακή διάθεση», λέει ο Κρουζ. «Έχω κάνει συζητήσεις όπου ήταν πολύ χαρούμενος. Αυτή δεν ήταν μία από αυτές» συνεχίζει.

«Του είπα "Κύριε Πρόεδρε, αν φτάσουμε στον Νοέμβριο του [2026] και τα 401(k) των ανθρώπων μειωθούν κατά 30% και οι τιμές αυξηθούν κατά 10-20% στα σούπερ μάρκετ, θα πάμε στην ημέρα των εκλογών και θα αντιμετωπίσουμε ένα λουτρό αίματος"», λέει ο Κρουζ στον Τραμπ, σύμφωνα με το Axios. «Θα χάσετε τη Βουλή, θα χάσετε τη Γερουσία, θα περάσετε τα επόμενα δύο χρόνια με πτωτική πορεία κάθε εβδομάδα».

«Πυρά» Κρουζ και κατά του Βανς

Ο Κρουζ φέρεται επίσης να επιτέθηκε και στον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Τζέι Ντι Βανς στις ηχογραφήσεις, συνδέοντας τον με τον συντηρητικό Τάκερ Κάρλσον, τον οποίο έχει κατηγορήσει ότι προσπαθεί να ματαιώσει την ατζέντα της εξωτερικής πολιτικής του προέδρου.

«Ο Τάκερ δημιούργησε τον Τζέι Ντι. Ο Τζέι Ντι είναι ο προστατευόμενος του Τάκερ και είναι ένα και το αυτό», φέρεται να είπε ο Κρουζ. Κατηγόρησε επίσης τον αντιπρόεδρο και τον Κάρλσον ότι απέλυσαν τον Μάικ Γουόλτς, τον σύμβουλο εθνικής ασφάλειας, επειδή ο Γουόλτς υποστήριξε τον βομβαρδισμό του Ιράν.

Οι ηχογραφήσεις, που διαρκούν συνολικά σχεδόν 10 λεπτά, παρέχουν μια απροκάλυπτη ματιά στο πώς ο Κρουζ τοποθετείται ως ένας παραδοσιακός Ρεπουμπλικάνος που τάσσεται υπέρ του ελεύθερου εμπορίου και υπέρ της παρέμβασης, ενόψει μιας πιθανής προκριματικής εκστρατείας για τις επερχόμενες εκλογές του 2028 εναντίον του λιγότερο επιθετικού Βανς.

Ο γερουσιαστής Τεντ Κρουζ, Ρεπουμπλικάνος από το Τέξας, σκοπεύει να διεκδικήσει το χρίσμα του κόμματος για τις προεδρικές εκλογές του 2028. Δεν διστάζει να χλευάσει τον Βανς αλλά και τη δασμολογική πολιτική του προέδρου Τραμπ.