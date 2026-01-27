Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια κατηγορεί το TikTok ότι καταπνίγει περιεχόμενο επικριτικό προς τον Τραμπ

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, κατηγορεί το TikTok ότι καταστέλλει περιεχόμενο που είναι επικριτικό προς τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Νιούσομ ανακοίνωσε την έναρξη έρευνας για τις πρακτικές διαχείρισης περιεχομένου της πλατφόρμας, προκειμένου να εξεταστεί αν παραβιάζουν τη νομοθεσία της Καλιφόρνια, ενώ η ίδια η εταιρεία απέδωσε τα προβλήματα σε τεχνική βλάβη.

Η κίνηση αυτή έρχεται λίγες μέρες αφότου η κινεζική εταιρεία του TikTok, ByteDance, ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε συμφωνία για τη δημιουργία μιας πλειοψηφικά αμερικανικής κοινοπραξίας, η οποία θα διασφαλίζει τα δεδομένα των ΗΠΑ, προκειμένου να αποφευχθεί μια πιθανή απαγόρευση της εφαρμογής που χρησιμοποιούν περισσότεροι από 200 εκατομμύρια Αμερικανοί, όπως αναφέρει ο Guardian.

«Μετά την πώληση του TikTok σε μια ομάδα επιχειρήσεων με δεσμούς με τον Τραμπ, το γραφείο μας έχει λάβει αναφορές και ανεξάρτητα επιβεβαίωσε περιπτώσεις καταστολής περιεχομένου που ήταν επικριτικό προς τον πρόεδρο Τραμπ», ανέφερε το γραφείο του Νιούσομ σε ανάρτηση στο X, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

NEW: Following TikTok’s sale to a Trump-aligned business group, our office has received reports — and independently confirmed instances — of suppressed content critical of President Trump. @CAGovernor Gavin Newsom is launching a review of this conduct and is calling on the… https://t.co/D6vQ890gO8 — Governor Newsom Press Office (@GovPressOffice) January 27, 2026

Έρευνα για λογοκρισία περιεχομένου μετά από αναφορές χρηστών

Ο εκπρόσωπος της νέας κοινοπραξίας στις ΗΠΑ απέδωσε τα προβλήματα σε διακοπή ρεύματος σε data center και τόνισε ότι «τα τεχνικά προβλήματα που επιβεβαιώσαμε διαφανώς ήταν η μοναδική αιτία». Η εταιρεία πρόσθεσε ότι χρήστες μπορεί να αντιμετώπισαν καθυστερήσεις ή σφάλματα κατά τη δημοσίευση νέου περιεχομένου.

Ο Νιούσομ, Δημοκρατικός, και ο Τραμπ, Ρεπουμπλικάνος, έχουν εδώ και χρόνια έντονες αντιπαραθέσεις. Η κατηγορία του κυβερνήτη έρχεται μετά από αναφορές χρηστών στο TikTok για προβλήματα στη δημοσίευση και για περιορισμό της ορατότητας των βίντεό τους.

Ειδικοί σε θέματα διαδικτύου, όπως η Casey Fiesler του Πανεπιστημίου Κολοράντο, σχολίασαν ότι δεν προκαλεί έκπληξη η έλλειψη εμπιστοσύνης προς τη νέα ιδιοκτησία του TikTok, σημειώνοντας προβλήματα στη δημοσίευση περιεχομένου που αφορούσε, για παράδειγμα, την επιβολή της ομοσπονδιακής μετανάστευσης.

Η συμφωνία του TikTok στις ΗΠΑ προβλέπει ότι Αμερικανοί και διεθνείς επενδυτές θα κατέχουν το 80,1% της κοινοπραξίας, ενώ η ByteDance θα διατηρήσει το 19,9%. Οι τρεις βασικοί διαχειριστές – Oracle, Silver Lake και MGX – θα κατέχουν από 15% έκαστος. Η συμφωνία έχει εγκριθεί από τις κυβερνήσεις ΗΠΑ και Κίνας.