FT: Εκβιασμός Τραμπ σε Ζελένσκι - «Εγγυήσεις ασφαλείας μόνο αν παραχωρηθεί το Ντονμπάς στη Ρωσία»

Σε νέο κύκλο πιέσεων προς το Κίεβο φαίνεται να προχωρούν οι ΗΠΑ, καθώς η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ θέτει ως προϋπόθεση για τις εγγυήσεις ασφαλείας μια συμφωνία ειρήνης που θα περιλαμβάνει παραχωρήσεις προς τη Ρωσία.

Ειδικότερα, η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε το Κίεβο ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας που υποσχέθηκε ότι θα του προσφέρουν οι ΗΠΑ εξαρτώνται από το εάν θα κλείσει συμφωνία ειρήνης που θα προβλέπει την εκχώρηση του Ντονμπάς (σ.σ. ο όρος αναφέρεται στις ανατολικές ουκρανικές περιφέρειες Ντονέτσκ και Λουχάνσκ) στη Ρωσία, αναφέρει δημοσίευμα της εφημερίδας Financial Times, σήμερα Τρίτη 27 Ιανουαρίου, που επικαλείται οκτώ πηγές της ενήμερες σχετικά.

Ακόμη η Ουάσιγκτον ανέφερε πως θα μπορούσε να διαθέσει στην Ουκρανία περισσότερο στρατιωτικό υλικό, συμπεριλαμβανομένων όπλων και πυρομαχικών, αν η ουκρανική πλευρά συμφωνήσει να αποσύρει τα στρατεύματά της από τομείς ουκρανικών ανατολικών περιφερειών που ελέγχει, κατά το δημοσίευμα.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters σημειώνει πως δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει άμεσα τις πληροφορίες αυτές.

Πάνω από 500 τ.χλμ. κυρίευσε η Ρωσία τον Ιανουάριο

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις κυρίευσαν 17 κοινότητες κι έθεσαν υπό τον έλεγχό τους 500 και πλέον τετραγωνικά χιλιόμετρα στις επιχειρήσεις τους στο ουκρανικό έδαφος μέχρι στιγμής τον Ιανουάριο, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής του ρωσικού γενικού επιτελείου στρατηγός Βαλέρι Γκεράσιμοφ.

Ο κ. Γκεράσιμοφ έκανε το σχόλιο αυτό κατά τη διάρκεια επιθεώρησης στοιχείων του «δυτικού» σχηματισμού των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, που διεξάγει τον πόλεμο, την «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» κατά την ορολογία του Κρεμλίνου, στην Ουκρανία τα τελευταία σχεδόν τέσσερα χρόνια.

