Ουκρανία: Τρεις νεκροί από ρωσικές επιθέσεις – Χωρίς ρεύμα το 80% του Χαρκόβου

Ρωσικές επιθέσεις στοίχισαν τη ζωή σε τρεις ανθρώπους στην ανατολική και νότια Ουκρανία και προκάλεσαν τραυματισμούς σε περισσότερους από είκοσι, σύμφωνα με τοπικές αρχές. Οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν καθώς Κίεβο και Μόσχα ξανάρχισαν συνομιλίες για την επίλυση της σύγκρουσης, η οποία πλησιάζει τον πέμπτο χρόνο της.

Στη Σλοβιάνσκ, βόμβα ολίσθησης σκότωσε ένα ζευγάρι 45 και 48 ετών, ενώ ο 20χρονος γιος τους τραυματίστηκε. Επιπλέον, πέντε σπίτια υπέστησαν ζημιές, με τη Σλοβιάνσκ να αποτελεί συχνό στόχο των ρωσικών δυνάμεων λόγω της εγγύτητάς της με τη γραμμή του μετώπου.

Στη νότια Ουκρανία, «μαζική» επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην περιφέρεια της Οδησσού προκάλεσε τον θάνατο ενός ανθρώπου, ενώ 23 τραυματίστηκαν, εκ των οποίων εννέα διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, μεταξύ αυτών δύο παιδιά και μια έγκυος γυναίκα στην 39η εβδομάδα κύησης. Ζημιές υπέστησαν δεκάδες πολυκατοικίες, μια εκκλησία, ένα νηπιαγωγείο και ένα σχολείο, ενώ οι πυροσβεστικές ομάδες επιχειρούν να ελέγξουν μεγάλες φωτιές, όπως μεταδίδει το Reuters.

Η εταιρεία παροχής ρεύματος DTEK ανακοίνωσε ότι η επίθεση προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε ενεργειακή εγκατάσταση στην Οδησσό, με τις επισκευές να απαιτούν χρόνο, ενώ τα συνεργεία ήδη εργάζονται για την αποκατάσταση του εξοπλισμού.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι καταδίκασε τις επιθέσεις, χαρακτηρίζοντάς τες εμπόδιο στις διπλωματικές προσπάθειες για ειρήνη και καλώντας τη Δύση να ασκήσει πίεση στη Μόσχα.

REUTERS/Vitalii Hnidyi

Χάρκοβο: Χωρίς ρεύμα το 80% της πόλης

Ρωσικά drones και πύραυλοι έπληξαν χθες το βράδυ το Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, προκαλώντας εκτεταμένες διακοπές ρεύματος εν μέσω χαμηλών θερμοκρασιών. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν και δύο σχολεία υπέστησαν ζημιές.

Η ουκρανική αεροπορία ανέφερε ότι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν 165 drones, εκ των οποίων τα 135 αναχαιτίστηκαν. Σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη Όλεχ Σινεχούμποφ, περίπου το 80% της πόλης και της περιφέρειας παραμένει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ οι εργασίες επισκευής δυσχεραίνονται από τη συνεχή απειλή νέων επιθέσεων.

Παράλληλα, επίθεση με drone σημειώθηκε και στη γειτονική περιφέρεια Μικολάιφ, τραυματίζοντας μια 59χρονη γυναίκα, ενώ ρωσικό πλήγμα δέχθηκε και εγκατάσταση στη δυτική περιφέρεια Λβιβ, κοντά στα σύνορα με την Πολωνία.

Οι νέες επιθέσεις έρχονται μετά τις συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι μεταξύ Αμερικανών, Ουκρανών και Ρώσων αξιωματούχων, με στόχο το αμερικανικό σχέδιο επίλυσης της σύγκρουσης. Μια νέα τριμερής συνάντηση αναμένεται την Κυριακή. Από την πλευρά του, ο Ρώσος απεσταλμένος Κίριλ Ντμίτριεφ δήλωσε ότι η απόσυρση της Ουκρανίας από την περιοχή του Ντονμπάς αποτελεί «δρόμο προς την ειρήνη», περιοχή που αυτή τη στιγμή ελέγχει περίπου το 90% η Ρωσία.