Πόλεμος στην Ουκρανία: Συμφώνησε σε βραχεία κατάπαυση πυρός ο Πούτιν, λέει ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη (29/1) ότι ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν συμφώνησε να μην βομβαρδίσει το Κίεβο για μια εβδομάδα λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό, η προσωρινή αναστολή των επιθέσεων συνδέεται με τις καιρικές συνθήκες, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζει περαιτέρω λεπτομέρειες για τη διάρκεια ή τη φύση της συμφωνίας μεταξύ των δύο ηγετών, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του Reuters.

«Προσωπικά ζήτησα από τον πρόεδρο Πούτιν να μην χτυπήσει το Κίεβο και διάφορες πόλεις για μια εβδομάδα και συμφώνησε να το κάνει αυτό», δήλωσε ο Τραμπ σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, επικαλούμενος «εξαιρετικό κρύο» στην περιοχή.

«Ήταν πολύ ωραίο. Πολλοί άνθρωποι είπαν: "Μην σπαταλάτε το τηλεφώνημα, δεν θα το έχετε αυτό". Και το έκανε», πρόσθεσε ο Τραμπ.