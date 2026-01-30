Προκαλεί τον Πούτιν ο Ζελένσκι: «Αν τολμάς, έλα στο Κίεβο» - Απορρίπτει συνάντηση στη Μόσχα

Το ενδεχόμενο συνάντησης με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μόσχα απέρριψε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος παράλληλα προ(σ)κάλεσε τον Ρώσο πρόεδρο σε σύνοδο κορυφής ηγετών στο Κίεβο.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε επίσης ότι δεν έχει ακόμη συμφωνηθεί μια υποτιθέμενη εκεχειρία μίας εβδομάδας, με επίκεντρο τις ενεργειακές υποδομές.



Παράλληλα με τον σκεπτικισμό για το αν ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει πράγματι συμφωνήσει να σταματήσει να στοχεύει τις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας για μια εβδομάδα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απάντησε σε αναφορές ότι έχει προσκληθεί στη Μόσχα από τον Ρώσο πρόεδρο.



Δηλώνει έτοιμος για «οποιαδήποτε μορφή» συνόδου κορυφής ηγετών, αλλά όχι για μια που θα πραγματοποιηθεί στη Μόσχα, χαρακτηρίζοντας μια τέτοια κίνηση «αδύνατη».



Όπως μεταδίδει το SkyNews, ο Ζελένσκι είπε ότι δεν θα συναντούσε επίσης τον Πούτιν στη Λευκορωσία, μια χώρα με ισχυρούς δεσμούς με το Κρεμλίνο.



«Είναι απολύτως αδύνατο για μένα να συναντηθώ με τον Πούτιν στη Μόσχα. Αυτό θα ήταν το ίδιο με τη συνάντηση με τον Πούτιν στο Κίεβο», είπε.

«Μπορώ κάλλιστα να τον προσκαλέσω στο Κίεβο - ας έρθει. Τον προσκαλώ δημόσια, αν τολμήσει, φυσικά».

Η εκεχειρία που ανακοίνωσε ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη (29/01) ότι ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν συμφώνησε να μην βομβαρδίσει το Κίεβο για μια εβδομάδα λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό, η προσωρινή αναστολή των επιθέσεων συνδέεται με τις καιρικές συνθήκες, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζει περαιτέρω λεπτομέρειες για τη διάρκεια ή τη φύση της συμφωνίας μεταξύ των δύο ηγετών, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του Reuters.

«Προσωπικά ζήτησα από τον πρόεδρο Πούτιν να μην χτυπήσει το Κίεβο και διάφορες πόλεις για μια εβδομάδα και συμφώνησε να το κάνει αυτό», δήλωσε ο Τραμπ σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, επικαλούμενος «εξαιρετικό κρύο» στην περιοχή.

«Ήταν πολύ ωραίο. Πολλοί άνθρωποι είπαν: "Μην σπαταλάτε το τηλεφώνημα, δεν θα το έχετε αυτό". Και το έκανε», πρόσθεσε ο Τραμπ.