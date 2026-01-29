Κρεμλίνο: Το εδαφικό δεν είναι το μοναδικό πρόβλημα για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Το μοίρασμα των εδαφών είναι το μοναδικό «αγκάθι» την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Αυτό τόνισε την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026 ο σύμβουλος επί θεμάτων εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσακόφ.

Ο ίδιος σχολίασε ότι το ζήτημα του ποιος θα πάρει ποια εδάφη δεν είναι το μόνο που καθυστερεί μια πιθανή συμφωνία για τον τερματισμό των μαχών στην Ουκρανία, σημειώνει το Reuters.

Η Ρωσία θέλει οι ουκρανικές δυνάμεις να αποσυρθούν από περίπου το 20% της περιοχής του Ντόνετσκ, την οποία δεν ελέγχει ο ρωσικός στρατός. Το Κίεβο έχει δηλώσει ότι δεν θέλει να χαρίσει στη Μόσχα εδάφη τα οποία η Ρωσία δεν έχει κερδίσει στο πεδίο της μάχης.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2028 ότι βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες για την επίλυση του ζητήματος σε συνομιλίες υπό τη μεσολάβηση των ΗΠΑ. Χαρακτήρισε τη διαφωνία ως ένα βασικό ζήτημα που είναι «πολύ δύσκολο» να επιλυθεί.

Όταν ρωτήθηκε την Πέμπτη αν συμφωνεί ότι το εδαφικό ζήτημα ήταν το μόνο θέμα που εκκρεμεί, ο Γιούρι Ουσακόφ απάντησε: «Δεν νομίζω». Δεν κατονόμασε ωστόσο τα άλλα βασικά ζητήματα που δεν έχουν ακόμη επιλυθεί.