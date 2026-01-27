Μινεάπολη: Ο Τραμπ παίζει το χαρτί της αποκλιμάκωσης - Αποχωρούν πράκτορες της ICE από την πόλη

Αποκλιμάκωση φαίνεται να δρομολογείται στη Μινεάπολη, καθώς ο δήμαρχος της πόλης ανακοίνωσε ότι από σήμερα Τρίτη (27/1) ξεκινά η σταδιακή αποχώρηση ομοσπονδιακών πρακτόρων που είχαν αναπτυχθεί στην περιοχή, μετά τον δεύτερο θάνατο Αμερικανού πολίτη από πυρά κατά τη διάρκεια επιχείρησης εφαρμογής της αντιμεταναστευτικής πολιτικής της κυβέρνησης Ντόναλντ Τραμπ.

Ο θάνατος του 37χρονου νοσοκόμου Άλεξ Πρέτι, κατά τη διάρκεια διαδήλωσης το Σάββατο στη Μινεσότα, χαρακτηρίστηκε «τραγωδία» από τον Λευκό Οίκο. Η εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας Καρολάιν Λέβιτ δήλωσε ότι ο πρόεδρος «δεν θέλει να βλέπει ανθρώπους να τραυματίζονται ή να σκοτώνονται στους δρόμους».

Υπό το βάρος έντονων αντιδράσεων, ακόμη και από το ίδιο του το πολιτικό στρατόπεδο, ο Τραμπ γνωστοποίησε μέσω Truth Social ότι είχε «πολύ καλή» τηλεφωνική επικοινωνία με τον Δημοκρατικό κυβερνήτη της πολιτείας Τιμ Γουόλτς, καθώς και με τον δήμαρχο της Μινεάπολης Τζέικομπ Φρέι.

Λίγο αργότερα, ο Φρέι ανακοίνωσε μέσω Twitter ότι «μερικοί ομοσπονδιακοί πράκτορες θα αρχίσουν να αποχωρούν από την περιοχή εντός της ημέρας», προσθέτοντας πως θα συνεχίσει να πιέζει ώστε να τερματιστεί πλήρως η επιχείρηση. Στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται να συναντηθεί με τον Τομ Χόμαν, ο οποίος ανέλαβε τον συντονισμό των επιχειρήσεων της υπηρεσίας μετανάστευσης ICE, αντικαθιστώντας τον Γκρεγκ Μποβίνο.

Some federal agents will begin leaving the area tomorrow, and I will continue pushing for the rest involved in this operation to go. — Mayor Jacob Frey (@MayorFrey) January 26, 2026

Παράλληλα, η Δικαιοσύνη εξετάζει αιτήματα για αναστολή της επιχείρησης στην πολιτεία, ενώ ο γενικός εισαγγελέας της Μινεσότας ζητά να διερευνηθεί αν υπήρξαν παραβιάσεις. Νομικοί εκτιμούν ότι ενδεχόμενη απόφαση υπέρ της αναστολής θα μπορούσε να δημιουργήσει σημαντικό προηγούμενο σε ομοσπονδιακό επίπεδο.

Φωτ.: Reuters

Ένταση και οργή στην πόλη

Η Μινεάπολη παραμένει σε κλίμα βαθιάς οργής και πόλωσης. Αυτοσχέδιο μνημείο στήθηκε στο σημείο όπου ο Άλεξ Πρέτι δέχθηκε τα πυρά, λίγα τετράγωνα μακριά από το σημείο όπου είχε σκοτωθεί, στις 7 Ιανουαρίου, η 37χρονη Ρενέ Γκουντ. Παρά τις ακραίες θερμοκρασίες, πολίτες αφήνουν λουλούδια, κεριά και μηνύματα, αποτίοντας φόρο τιμής.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο και αναλύθηκαν από μέσα ενημέρωσης αμφισβητούν την επίσημη εκδοχή ότι ο Πρέτι αποτελούσε απειλή για τους πράκτορες. Οι γονείς του θύματος κατηγόρησαν την κυβέρνηση για «αηδιαστικά ψέματα», ενώ δηλώσεις στελεχών του Λευκού Οίκου προκάλεσαν ακόμη μεγαλύτερη κατακραυγή.

Φωτ.: Reuters

Κάτοικοι της πόλης μιλούν ανοιχτά για «σφαγή στους δρόμους» και για «επίθεση στο Σύνταγμα και τα δικαιώματα των πολιτών». Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ένας από αυτούς: «Αυτό που ζούμε δεν είναι η Αμερική που γνωρίζαμε».

Η σταδιακή αποχώρηση των ομοσπονδιακών πρακτόρων εκλαμβάνεται από πολλούς ως πρώτο βήμα αποκλιμάκωσης, ωστόσο οι εξελίξεις παραμένουν ρευστές, με την κοινωνική ένταση να παραμένει υψηλή και τις πολιτικές και δικαστικές αποφάσεις να αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.