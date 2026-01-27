Νέοι πυροβολισμοί στις ΗΠΑ: Σε κρίσιμη κατάσταση άτομο στην Αριζόνα- Δέχτηκε πυρά από συνοριοφύλακες

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένα άτομο, το οποίο πυροβολήθηκε από άνδρες της Αμερικανικής Συνοριοφυλακής στην Αριζόνα την Τρίτη (27/1), όπως μετέδωσε το NBC επικαλούμενο μια εκπρόσωπο του Τμήματος Σερίφη της Κομητείας Πίμα.

Το συμβάν διερευνάται από τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου.

Το άτομο, το οποίο δεν έχει ταυτοποιηθεί, πυροβολήθηκε στο νότιο τμήμα της Κομητείας Πίμα, γύρω στις 7:30 π.μ., σύμφωνα με δελτίο τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Σάντα Ρίτα.

Η πυροσβεστική υπηρεσία δήλωσε ότι μετέφερε το άτομο σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι συνθήκες που οδήγησαν στο περιστατικό δεν έχουν γίνει σαφείς. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για το αν κάποιος από τις αρχές επιβολής του νόμου τραυματίστηκε στο περιστατικό.

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας μέχρι στιγμής δεν έχει απαντήσει για το περιστατικό.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, δυνάμεις από την Πυροσβεστική και νοσηλευτές παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στο σημείο.