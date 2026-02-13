Τρόμος σε πανεπιστήμιο στη Νότια Καρολίνα: Άγνωστος άνοιξε πυρ και σκότωσε δυο φοιτητές

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και ένας άλλος τραυματίστηκε σε πυροβολισμούς το βράδυ της Πέμπτης που σημειώθηκαν σε κοιτώνα του Κρατικού Πανεπιστημίου της Νότιας Καρολίνας, ενός ιστορικού ιδρύματος που φιλοξενεί ως επί το πλείστον αφροαμερικανούς φοιτητές.

Λόγω της σοβαρότητας του περιστατικού, η διοίκηση του Πανεπιστημίου αποφάσισε να επιβάλει lockdown σε ολόκληρη την πανεπιστημιούπολη σύμφωνα με ανακοίνωση που ανάρτησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, οι πυροβολισμοί αναφέρθηκαν περίπου στις 21:15. τοπική ώρα σε ένα διαμέρισμα στο φοιτητικό συγκρότημα κατοικιών Hugine Suites. Στο σημείο έσπευσαν αμέσως ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που απέκλεισαν την περιοχή και εκκένωσαν τους κοιτώνες.

«Το Τμήμα Δημόσιας Ασφάλειας του πανεπιστημίου επικουρείται από το Τμήμα Δημόσιας Ασφάλειας του Όραντζμπουργκ και το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Όραντζμπουργκ στις περιπολίες εντός και γύρω από την πανεπιστημιούπολη», ανέφερε το πανεπιστήμιο στην ανακοίνωσή του.

«Οι αξιωματούχοι του πανεπιστημίου δεν έχουν ακόμη επιβεβαιώσει την ταυτότητα των θυμάτων ή την κατάσταση του τραυματία», ανέφερε η ανακοίνωση. Μάλιστα, άγνωστο παραμένει εάν ο δράστης του περιστατικού βρίσκεται ανάμεσα στους νεκρούς ή έχει διαφύγει.

Το Κρατικό Πανεπιστήμιο της Νότιας Καρολίνας, του οποίου οι εγγεγραμμένοι φοιτητές αριθμεί περισσότερους από 3.000, είναι ένα από τα δύο ιστορικά αφροαμερικανικά πανεπιστήμια στο Όραντζμπουργκ της Νότιας Καρολίνας, μια πανεπιστημιούπολη της πρωτεύουσας της πολιτείας, Κολούμπια.

Το πανεπιστήμιο δήλωσε ότι ζήτησε από την Υπηρεσία Επιβολής του Νόμου της Πολιτείας να διερευνήσει τους πυροβολισμούς και ότι τα μαθήματα της Παρασκευής ακυρώθηκαν.

Σημειώνεται πως αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που σημειώνεται περιστατικό με πυροβολισμούς καθώς ένα ανάλογο συμβάν είχε προκαλέσει σοκ τους φοιτητές τον περασμένο Οκτώβριο. Συγκεκριμένα, σε μια διπλή επίθεση είχε χάσει τη ζωή της μια 19χρονη ενώ άλλος ένας άνδρας είχε τραυματιστεί σοβαρά.