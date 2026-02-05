Μιζούρι: Πατέρας 3 παιδιών έβαλε στο αυτοκίνητο γυναίκα που κρύωνε και αυτή τον σκότωσε με όπλο

Τραγική κατάληξη είχε η καλή πρόθεση ενός πατέρα τριών παιδιών να επιβιβάσει στο αυτοκίνητό του μία γυναίκα που κρύωνε, με την ίδια να του αφαιρεί τη ζωή με μια σφαίρα στο κεφάλι.

Η 36χρονη Μπρίτανι Ριβουάρ κατηγορείται ότι πυροβόλησε θανάσιμα τον Γουίλιαμ Πάλμερ και στη συνέχεια έκλεψε το φορτηγό του, αφού πρώτα του είχε κάνει ωτοστόπ στο Σεντ Λούις του Μιζούρι, το πρωί της Κυριακής (1/2).

«Από όσο γνωρίζουμε, (η δράστιδα) ήταν σε ένα βενζινάδικο και του ζήτησε να την πάει σε ένα ζεστό καταφύγιο επειδή κρύωνε», δήλωσε η αρραβωνιαστικιά του Πάλμερ, Ρίγεν Τζόουνς, σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

«Το μόνο που έκανε ήταν να τη βοηθήσει και μετά να το κάνει αυτό για να πάρει το φορτηγό του είναι... δεν μπορώ να το καταλάβω», είπε συγκλονισμένη η Τζόουνς.

Μετά το φόνο έκανε ξανά ωτοστόπ

Σύμφωνα με πληροφορίες της New York Post, η Ριβουάρ, η οποία καταδικάστηκε το 2024 για απόπειρα κλοπής οχήματος, φέρεται να πυροβόλησε τον Πάλμερ στο κεφάλι, προτού οδηγήσει το όχημα αρκετά τετράγωνα μακριά και στη συνέχεια το εγκαταλείψει. Προτού συλληφθεί η Ριβουάρ έκανε ξανά ωτοστόπ σε έναν άλλο ανυποψίαστο οδηγό

Σημειώνεται ότι στο αυτοκίνητο Πάλμερ φέρεται να ήταν και ένας φίλος του, ο οποίος όμως αποχώρησε γιατί ενοχλήθηκε με τη συμπεριφορά της 36χρονης.

"I used to tell him all the time not to pick up people off the side of the road anymore. He did it a lot."



William Palmer was just trying to help a woman get to a warming shelter in St. Louis. Instead, police say she shot him and stole his truck, his loved ones say.… — Fox News (@FoxNews) February 4, 2026

Η οικογένεια του θύματος δήλωσε ότι συχνά προσέφερε μεταφορές σε αγνώστους.

«Του έλεγα συνέχεια να μην μαζεύει πια ανθρώπους από την άκρη του δρόμου. Το έκανε συχνά. Αν έβλεπε κάποιον να περπατάει, τον μάζευε και τον πήγαινε όσο πιο μακριά μπορούσε», είπε η αρραβωνιαστικιά του.

Η Ριβουάρ αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες, όπως φόνο πρώτου βαθμού, παράνομη κατοχή πυροβόλου όπλου, ένοπλη εγκληματική ενέργεια και παραβίαση μηχανοκίνητου οχήματος πρώτου βαθμού. Παραμένει στη φυλακή χωρίς εγγύηση.