Συνελήφθη ο πρώην σύζυγος της Τζιλ Μπάιντεν για τη δολοφονία της συζύγου του

Ο πρώην σύζυγος της Τζιλ Μπάιντεν συνελήφθη τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2026 κατηγορούμενος για τη δολοφονία της συζύγου του στο σπίτι τους στο Ντέλαγουερ τον Δεκέμβριο του 2025.

Ο Γουίλιαμ Στίβενσον - ο οποίος ήταν προηγουμένως παντρεμένος με την πρώην Πρώτη Κυρία - κατηγορείται για φόνο πρώτου βαθμού για τη φερόμενη δολοφονία της 64χρονης νυν συζύγου του, Λίντα Στίβενσον, στο σπίτι τους στο Όουκ Χιλ.

Οι αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν σε κλήση για ενδοοικογενειακή διαμάχη στις 28 Δεκεμβρίου και βρήκαν τη Λίντα αναίσθητη στο πάτωμα. Διαπιστώθηκε επί τόπου ο θάνατός της, αφού έγινε προσπάθεια να την επαναφέρουν στη ζωή.

Η αιτία θανάτου της δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί.

Ο 77χρονος σύζυγος - ο οποίος είναι ιδιοκτήτης μπαρ - κρατείται με εγγύηση 500.000 δολαρίων, όπως αναφέρει η New York Post.

Η σύλληψή του έγινε μετά από έρευνα που διήρκεσε εβδομάδες.

Η 74χρονη Τζιλ Μπάιντεν χώρισε από τον Στίβενσον το 1975 μετά από έναν πενταετή γάμο. Δύο χρόνια αργότερα παντρεύτηκε τον τότε γερουσιαστή των Δημοκρατικών Τζο Μπάιντεν.

Ο Στίβενσον έχει κατηγορήσει την Τζιλ Μπάιντεν ότι είχε σχέση με τον Τζο Μπάιντεν πριν από το διαζύγιό τους.



Ο Στίβενσον και η Τζιλ εργάστηκαν στην πρώτη προεκλογική εκστρατεία του Τζο Μπάιντεν για τη Γερουσία το 1972, όταν και οι δύο τον πλησίασαν, ισχυρίστηκε ο Στίβενσον. Την ίδια χρονιά, η πρώτη σύζυγος του Τζο Μπάιντεν, Νίλια, και η κόρη τους σκοτώθηκαν τραγικά σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα.

Ο Στίβενσον είπε ότι άρχισε να υποψιάζεται ότι ο Τζο και η Τζιλ είχαν εξωσυζυγική σχέση το 1974. Το ζευγάρι ωστόσο ισχυρίστηκε ότι γνωρίστηκαν για πρώτη φορά αφού είχαν κανονίσει ραντεβού το 1975, αφού ο Τζο έμεινε χήρος και η Τζιλ χώρισε με τον Στίβενσον.