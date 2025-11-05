Φανερά καταβεβλημένος ο Τζο Μπάιντεν - Η νέα δημόσια εμφάνιση και η δυσκολία στο περπάτημα

Σε μια από τις ελάχιστες δημόσιες εξόδους του το τελευταίο διάστημα, ο Τζο Μπάιντεν απαθανατίστηκε σε βραδινή εμφάνιση στη Βιρτζίνια, εμφανώς καταβεβλημένος, αδύνατος, ενώ αντιμετώπισε δυσκολία και στο περπάτημα, γεγονός που αναζωπύρωσε τις συζητήσεις σχετικά με την κατάσταση της υγείας του.

Ο 82χρονος πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ εθεάθη την Κυριακή σε ιταλικό εστιατόριο στη Βόρεια Βιρτζίνια, έχοντας στο πλευρό του τον πρώην υπουργό Άμυνας, Λόιντ Όστιν. Βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media δείχνει τον Μπάιντεν, συνοδευόμενο από πράκτορες των Μυστικών Υπηρεσιών, να κινείται με αργό και ασταθές βήμα στην αυλή εστιατορίου στο Άρλινγκτον, με τους θαμώνες να τον υποδέχονται με χειροκροτήματα.

Σύμφωνα με την New York Post στο τραπέζι τον συνόδευαν ο Όστιν και μία ξανθιά γυναίκα, που εκτιμάται ότι είναι η Άνι Τομαζίνι, πρώην στενή συνεργάτιδά του.

Φυσικά το βίντεο έκανε γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου με τους χρήστες να σχολιάζουν εκτενώς την καταπονημένη εμφάνιση του Μπάιντεν. Ανάμεσά τους και ο συντηρητικός σχολιαστής Πολ Σζιπούλα. «Το περπάτημά του ήταν ασταθές και τα χέρια του σχεδόν δεν κινούνταν», έγραψε ο Πολ Σζιπούλα, προσθέτοντας πως αυτό αποτελεί «υπενθύμιση του πώς τα ΜΜΕ και οι Δημοκρατικοί είπαν κατάφωρα ψέματα για την ικανότητά του να υπηρετεί».

Υπενθυμίζεται ότι ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ που έχει διαγνωστεί με επιθετική μορφή καρκίνου του προστάτη με μετάσταση στα οστά, ενώ τον προηγούμενο μήνα ανακοίνωσε ότι υποβάλλεται σε ακτινοθεραπεία και ορμονοθεραπεία.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:

