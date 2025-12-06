Η νέα γκάφα του Τζο Μπάιντεν σε ομιλία που... έριξε το Ίντερνετ: «Ξαναβάφτισε» τις ΗΠΑ

Σε μια νέα γλωσσική γκάφα υπέπεσε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, καθώς μιλούσε σε διάσκεψη LGBTQ+ την Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο 83χρονος καταδίκασε «τις πολλές κρίσεις που προκάλεσε η παρούσα κυβέρνηση». «Είμαστε μία από τις μόνες χώρες στον κόσμο που κάθε φορά βγαίνουμε από κάθε κρίση πιο δυνατοί από ό,τι όταν μπήκαμε σε αυτήν», ξεκίνησε ο Μπάιντεν.

«Πρέπει απλώς να σηκωθούμε. Όσο διατηρούμε την πίστη μας, συγκαλούμε την ελπίδα, σηκωνόμαστε και θυμόμαστε ποιοι στο διάολο είμαστε».

Στη συνέχεια, όμως, μπέρδεψε τα λόγια του και αντί για να πει: «We're the United States of America» (Είμαστε οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής), είπε: «We're the United States of Amerigotit». «Αυτοί είμαστε», πρόσθεσε ο Μπάιντεν, παραλείποντας πλέον τη λέξη που του είχε προκαλέσει δυσκολίες. «We are US» (Είμαστε οι ΗΠΑ), σύμφωνα με την Daily Mail.

Το σαρδάμ του προκάλεσε ποικίλα σχόλια στο X.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που πρώην Αμερικανός πρόεδρος πρωταγωνιστεί σε μια αμήχανη στιγμή. Αρκετοί θυμούνται όταν σε μια σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, παρουσίασε τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ως «πρόεδρο Πούτιν».